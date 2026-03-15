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Knapp! Truppe rauscht am Are-Podest vorbei - Shiffrin siegt

Die US-Amerikanerin hält Emma Aicher mit ihrem Sieg im Gesamtweltcup auf Distanz.

Knapp! Truppe rauscht am Are-Podest vorbei - Shiffrin siegt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Weltcup-Slalom in Are am Sonntag geht erwartungsgemäß an Mikaela Shiffrin.

Die 31-jährige US-Amerikanerin gewinnt in Schweden den 72. Weltcup-Slalom ihrer Karriere und den achten in dieser Saison alleine.

Damit feiert Shiffrin auch einen wichtigen Sieg im Kampf um den Gesamtweltcup, wo sie ihren Vorsprung auf Emma Aicher vor dem Weltcup-Finale auf 140 Punkte ausbaut. Die Deutsche ist auch am Sonntag Shiffrins erste Verfolgerin und klassiert sich mit 0,94 Sekunden Rückstand auf Platz zwei.

Den Kampf um Slalom-Kristall hat Shiffrin hingegen bereits vor den Olympischen Spielen in souveräner Manier für sich entschieden.

Der aktuelle Weltcup-Stand >>>

Truppe fehlen neun Hundertstel aufs Podest

Im Kampf um das Podest hat Katharina Truppe etwas Hundertstel-Pech. Die Kärntnerin wird am Ende mit 1,09 Sekunden Rückstand auf Shiffrin Vierte. Die Halbzeit-Dritte verliert in der Entscheidung einen Rang. Auf die drittplatzierte Wendy Holdener (SUI) fehlen ihr lediglich neun Hundertstel.

Als zweitbeste Österreicherin findet sich Katharina Gallhuber am Sonntag auf Platz 21 ein (+3,31 Sek.).

Nicht in den zweiten Durchgang geschafft, haben es die anderen Österreicherinnen. Während Katharina Huber nach wenigen Toren ausscheidet, verpassen Natalie Falch (36.), Franziska Gritsch (40.), Leonie Raich (42.) und Lisa Hörhager (45.) die Qualifikation für Lauf zwei.

Das Endergebnis:

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

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