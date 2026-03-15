Mehrfache Ski-Weltmeisterin tritt zurück

Das Weltcup-Finale in Kvitfjell wird zugleich der letzte Auftritt von Ilka Stuhec als aktive Athletin.

Wie die 35-jährige Slowenin am Samstag verkündet, wird sie ihre Karriere kommendes Wochenende beenden.

"Ich kann bestätigen, dass das Weltcup-Finale in Norwegen die letzte Station meiner Skikarriere sein wird", erklärt sie den Medien in Peca.

In Kvitfjell wolle sie auf einen besonderen Auftritt verzichten, sondern ihre beste Leistung abrufen: "Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen. Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein."

Zwei Mal Abfahrts-Weltmeisterin

Stuhec konnte in ihrer Karriere insgesamt elf Weltcuprennen gewinnen. 2016/17 war ihre beste Saison, in dieser konnte sie sowohl die Abfahrts-Kristallkugel als auch die Kombination-Disziplinenwertung gewinnen und belegte im Gesamtweltcup Platz zwei.

Zudem kürte sich die Slowenin 2017 in St. Moritz zur Weltmeisterin in der Abfahrt. Diesen Titel sollte sie 2019 in Are verteidigen. Kurz darauf zog sie sich im Februar 2019 einen Kreuzbandriss zu. 2023 konnte sie immerhin nochmal zwei Weltcup-Abfahrten gewinnen.