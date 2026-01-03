NEWS

Ski heute: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Der erste Bewerb des neuen Jahres steigt in Slowenien: LIVE-Infos:

Im Alpinen Ski-Weltcup starten die Technikerinnen mit einem Riesentorlauf in Kranjska Gora ins neue Jahr (1. DG ab 10:00 Uhr, 2. DG ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beim letzten Rennen 2025 am Semmering holte sich Julia Scheib nicht nur ihren dritten Saisonsieg, sondern eroberte sich auch das Rote Trikot der Riesentorlauf-Wertung von Alice Robinson zurück.

Auch am Podkoren ist wieder ein Zweikampf um den Sieg zwischen Scheib und Robinson zu erwarten.

LIVE-Infos:

