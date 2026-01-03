Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Baut Julia Scheib ihre Weltcup-Führung im Riesentorlauf aus? Alle Ergebnisse und Zeiten zum RTL in Kranjska Gora JETZT LIVE.
Die Jagd auf das Rote Trikot geht weiter! Nach ihrem grandiosen Heimsieg am Semmering kommt Julia Scheib als Führende im Riesentorlauf-Weltcup nach Slowenien.
Auf dem anspruchsvollen Podkoren-Hang in Kranjska Gora will die Steirerin heute ihre Spitzenposition festigen. LIVE-Ticker>>>
Julia Scheib strotzt nach ihrem jüngsten Erfolg vor Selbstvertrauen und ist aktuell die Konstante im ÖSV-Team. Doch die Stimmung im Team ist gedrückt: Katharina Liensberger fällt nach einer schweren Verletzung für den Rest der Saison aus.
Kann Scheib den Fokus behalten und gegen im Duell mit Alice Robinson erneut zuschlagen? Auf dem eisigen Hang in Slowenien wird ihr heute alles abverlangt.
Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Verteidigt Julia Scheib ihre Weltcup-Führung?
