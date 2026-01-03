Die Jagd auf das Rote Trikot geht weiter! Nach ihrem grandiosen Heimsieg am Semmering kommt Julia Scheib als Führende im Riesentorlauf-Weltcup nach Slowenien.

Auf dem anspruchsvollen Podkoren-Hang in Kranjska Gora will die Steirerin heute ihre Spitzenposition festigen. LIVE-Ticker>>>

Scheib in Hochform

Julia Scheib strotzt nach ihrem jüngsten Erfolg vor Selbstvertrauen und ist aktuell die Konstante im ÖSV-Team. Doch die Stimmung im Team ist gedrückt: Katharina Liensberger fällt nach einer schweren Verletzung für den Rest der Saison aus.

Kann Scheib den Fokus behalten und gegen im Duell mit Alice Robinson erneut zuschlagen? Auf dem eisigen Hang in Slowenien wird ihr heute alles abverlangt.

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Verteidigt Julia Scheib ihre Weltcup-Führung?