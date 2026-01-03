NEWS

Ski LIVE: RTL in Kranjska Gora - das Ergebnis

Baut Julia Scheib ihre Weltcup-Führung im Riesentorlauf aus? Alle Ergebnisse und Zeiten zum RTL in Kranjska Gora JETZT LIVE.

Ski LIVE: RTL in Kranjska Gora - das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Jagd auf das Rote Trikot geht weiter! Nach ihrem grandiosen Heimsieg am Semmering kommt Julia Scheib als Führende im Riesentorlauf-Weltcup nach Slowenien.

Auf dem anspruchsvollen Podkoren-Hang in Kranjska Gora will die Steirerin heute ihre Spitzenposition festigen. LIVE-Ticker>>>

Scheib in Hochform

Julia Scheib strotzt nach ihrem jüngsten Erfolg vor Selbstvertrauen und ist aktuell die Konstante im ÖSV-Team. Doch die Stimmung im Team ist gedrückt: Katharina Liensberger fällt nach einer schweren Verletzung für den Rest der Saison aus.

Kann Scheib den Fokus behalten und gegen im Duell mit Alice Robinson erneut zuschlagen? Auf dem eisigen Hang in Slowenien wird ihr heute alles abverlangt.

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Verteidigt Julia Scheib ihre Weltcup-Führung?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski heute: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski heute: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Liensberger? "Das will keiner sehen"

Liensberger? "Das will keiner sehen"

Ski Alpin
Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Ski Alpin
Olympia-Aus! ÖSV-Star Liensberger verletzt sich schwer

Olympia-Aus! ÖSV-Star Liensberger verletzt sich schwer

Ski Alpin
19
Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Skispringen
Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

NHL
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Kranjska Gora