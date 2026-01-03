NEWS

Operation von ÖSV-Ass gut verlaufen

Nach dem Sturz der Vorarlbergerin im Training ist die Operation nach Plan verlaufen. Sportdirektor Stecher spricht von einer wirklich schweren Verletzung.

Operation von ÖSV-Ass gut verlaufen Foto: © GEPA
Skirennläuferin Katharina Liensberger wurde erfolgreich am Knie operiert.

"Wir hoffen einfach und wünschen natürlich auch alles Gute, dass das so schnell wie möglich heilt. Dass es irgendwann dann auch wieder funktioniert zum Skifahren. Es ist wirklich eine schwere Verletzung, muss man einmal dazusagen", erklärte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher, der aktuell bei der Vierschanzentournee der Skispringer weilt.

Liensberger zog sich am Freitag in St. Michael/Lungau bei einer Riesentorlauf-Einheit in Vorbereitung auf den Weltcup in Kranjska Gora bei einem Sturz schwere Verletzungen im rechten Knie zu.

Fraktur und Risse

Der Klinik Hochrum bei Innsbruck diagnostizierte eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss. Die Saison ist für die 28-Jährige vorbei.

Stecher betonte, dass der Sturzhergang "alles andere als schlimm" gewesen sei. "

Es war ein Linksschwung, wo es nachher in eine Kompression gegangen ist, wo sie dann zusammengeklappt ist. Und beim Zusammenklappen hat es das Knie überstreckt. Damit ist dieser Schienbeinkopfbruch entstanden. Leichte Gesichtsverletzungen sind auch da, aber das ist, glaube ich, das Wenigste", meinte Stecher.

