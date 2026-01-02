Bittere Nachrichten für Katharina Liensberger und das österreichische Ski-Team!

Die Vorarlbergerin ist am Freitag beim Riesenslalom-Training in St. Michael schwer zu Sturz gekommen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde Liensberger mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht. Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert.

Die 28-jährige Technik-Spezialistin wird noch am heutigen Freitag operiert. Die Olympia-Saison ist für die die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm damit frühzeitig zu Ende.

Liensberger wäre am Wochenende sowohl im Riesentorlauf wie auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin 2021 mit Slalom-Rang vier am Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.