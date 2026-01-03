Ski-Routinierin beendet ihre Karriere

Die aktuell laufende Weltcup-Saison wird die letzte mit Ana Bucik Jogan sein.

Wie die 32-jährige Slowenin am Freitag vermeldet, wird sie ihre aktive Karriere am Ende der laufenden Saison beenden.

Die Rennen in Kranjska Gora werden somit die letzten Heimrennen ihrer Laufbahn sein.

Ein Mal am Weltcup-Podest

Die Technik-Spezialistin ist seit 2014 im Skiweltcup aktiv, ihren einzigen Podestplatz konnte sie 2018 bei der Alpinen Kombination in der Lenzerheide einfahren, wo sie Rang drei belegte.

Vor allem im Slalom konnte sich Bucik Jogan in den letzten Jahren ihrer Karriere in der Weltspitze behaupten. 2021/22 beendete sie den Slalom-Weltcup auf Rang sechs.