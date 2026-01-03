NEWS

Ski-Routinierin beendet ihre Karriere

Für die 32-Jährige geht am Ende dieser Saison ein Lebensabschnitt zu Ende.

Ski-Routinierin beendet ihre Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die aktuell laufende Weltcup-Saison wird die letzte mit Ana Bucik Jogan sein.

Wie die 32-jährige Slowenin am Freitag vermeldet, wird sie ihre aktive Karriere am Ende der laufenden Saison beenden.

Die Rennen in Kranjska Gora werden somit die letzten Heimrennen ihrer Laufbahn sein.

Ein Mal am Weltcup-Podest

Die Technik-Spezialistin ist seit 2014 im Skiweltcup aktiv, ihren einzigen Podestplatz konnte sie 2018 bei der Alpinen Kombination in der Lenzerheide einfahren, wo sie Rang drei belegte.

Vor allem im Slalom konnte sich Bucik Jogan in den letzten Jahren ihrer Karriere in der Weltspitze behaupten. 2021/22 beendete sie den Slalom-Weltcup auf Rang sechs.

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Ski LIVE: RTL in Kranjska Gora - das Ergebnis

Ski LIVE: RTL in Kranjska Gora - das Ergebnis

Ski Alpin
Liensberger? "Das will keiner sehen"

Liensberger? "Das will keiner sehen"

Ski Alpin
2
Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Ski Alpin
Olympia-Aus! ÖSV-Star Liensberger verletzt sich schwer

Olympia-Aus! ÖSV-Star Liensberger verletzt sich schwer

Ski Alpin
22
Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Innsbruck

Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Innsbruck

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup