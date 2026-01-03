Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Julia Scheib darf beim Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora über ihren nächsten Podestplatz jubeln.

Die 27-jährige Steirerin, zur Halbzeit noch auf Zwischenrang fünf, setzt im zweiten Durchgang die zweitbeste Laufzeit in den Schnee und fährt damit noch auf Platz zwei vor.

Der Sieg geht am Samstag an Camille Rast, die erstmals im Riesentorlauf das oberste Weltcup-Treppchen erklimmt. Die Schweizerin gewinnt am Ende 0,20 Sekunden vor Scheib.

Rang drei geht an die US-Amerikanerin Paula Moltzan (+0,47 Sek.).

Scheib baut Vorsprung im RTL-Weltcup aus

Damit vergrößert Scheib auch ihren Vorsprung im Riesentorlauf-Weltcup. Denn Alice Robinson, bis vor dem Rennen in Kranjska Gora erste Scheib-Verfolgerin, nimmt auch am Podkoren keine Weltcup-Punkte mit. Die Neuseeländerin scheidet, wie schon am Semmering, im ersten Durchgang aus.

Rast schiebt sich dank ihres Siegs in Kranjska Gora auf Rang zwei im Riesentorlauf-Weltcup, ihr Rückstand auf Scheib beträgt 119 Punkte.

Weitere ÖSV-Riege zurück

Mit Stephanie Brunner (21./+3,62 Sek.) und Ricarda Haaser (24./+3,79 Sek.) landen zwei weitere Österreicherinnen in den Punkten.

Keinen zweiten Durchgang gibt es am Samstag für die zu langsamen Franziska Gritsch (35.), Nina Astner (40.), Elena Riederer (45.), Valentina Rings-Wanner (51.) und die in Lauf eins ausgeschiedene Viktoria Bürgler.

