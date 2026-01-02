Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Am Samstag steht der sechste Riesentorlauf der Saison der Frauen im slowenischen Kranjska Gora am Programm.

Die Startzeit des ersten Durchgangs ist 10:00 Uhr - alle Infos im LIVE-Ticker >>>.

Schlagen die ÖSV-Damen wieder zu?

Im Duell um die Riesentorlauf-Wertung möchte Julia Scheib ihren Vorsprung weiter ausbauen und an ihrem Sieg am Semmering anknüpfen. Die Steirerin liegt mit 88 Punkten Vorsprung vor Alice Robinson.

Die letzten beiden Riesentorläufe konnte Julia Scheib für sich entscheiden. Die weiteren ÖSV-Läuferinnen landeten nicht unter den besten Zehn.

Die wichtigsten Startnummern im Überblick

Julia Scheib geht als Dritte hinter Camille Rast (1) und Sara Hector (2) ins Rennen. Die erste Verfolgerin im Riesentorlauf-Weltcup, Alice Robinson, startet direkt hinter Scheib mit der Nummer vier, unmittelbar danach Zrinka Ljutic (5).

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen gehen erst später ins Rennen.

Stephanie Brunner startet mit Nummer 21, Ricarda Haaser fährt als 26. und direkt dahinter Nina Astner (27). Franziska Gritsch folgt mit der Nummer 29, Nina Astner mit 32. Viktoria Bürgler startet mit 47 und Elena Riederer mit der 52. Valentina Rings-Wanner komplettiert die ÖSV-Starterinnen mit Nummer 56.

Für Katharina Liensberger ist die Saison nach einer schweren Verletzung im Training beendet. Hier mehr dazu lesen>>>