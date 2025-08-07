Stephanie Venier tritt am Höhepunkt ihrer Ski-Karriere ab.

Die 31-jährige Tirolerin verkündet ihre Entscheidung am Donnerstagnachmittag. Venier krönte sich bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm trotz anhaltender Knieschmerzen sensationell zur Super-G-Weltmeisterin, dazu gewann sie Bronze in der Team-Kombination mit Katharina Truppe. 2017 holte das Speed-Ass zudem WM-Silber in der Abfahrt.

"Wer kann schon sagen, dass man es am Höhepunkt lässt", sagt Venier bei der Pressekonferenz auf einer Almhütte über ihrem Heimatort Oberperfuss. Den Tag, als sie Gold eroberte, werde sie ihr ganzes Leben in Erinnerung behalten. "Der Weltmeistertitel ist mehr, als ich mir jemals erträumt hätte."

Doch zuletzt habe einfach die Motivation gefehlt, außerdem wolle sie ihre "immer wieder auftretenden Knieprobleme nicht länger ausreizen" und die Gesundheit aufs Spiel setzen.

Wogen mit Assinger geglättet

Es gab auch Misstöne: Nach der WM hatte Venier öffentlich den Umgangston von Cheftrainer Roland Assinger angeprangert.

Zugleich gab es auch gegensätzliche Reaktionen von Läuferinnen, und die sportliche Leitung um ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher bestätigte Assinger vor der Olympia-Saison in seinem Amt.

Die Wogen mit dem Kärntner sollen inzwischen aber geglättet worden sein. "Auch wenn es Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Stephanie und mir gab, konnten wir diese in einem internen Gespräch klären. Wir haben uns konstruktiv ausgetauscht und sind im guten Einvernehmen auseinandergegangen", so Assinger.

Tirolerin gewann drei Weltcup-Rennen

Venier verabschiedet sich als dreifache Weltcup-Siegerin von der großen Bühne, zwölfmal stand sie auf dem Podest. In Sachen Preisgeld streifte sie laut FIS-Angaben 601.000 Schweizer Franken ein.

Für Assinger sei es bedauerlich, eine Siegläuferin wie Venier zu verlieren. "Aber dieser Entschluss ist sicher wohlüberlegt und daher auch zu respektieren. Ich wünsche Stephanie für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel Erfolg."

Olympia-Rechnung bleibt guten Gewissens offen

Die offene Rechnung mit Olympia wird indes nicht beglichen.

2018 hatte Venier in Südkorea bei ihrem einzigen Start im Zeichen der Fünf Ringe das Abfahrtsziel nicht gesehen. Im Februar stehen unweit ihrer Tiroler Heimat die Medaillenentscheidungen auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo an, wo sie 2024 in der Abfahrt einen ihrer drei Weltcupsiege erreichte.

"Auch wenn nächstes Jahr die Olympischen Spiele anstehen, fühlt es sich für mich jetzt genau richtig an, einen Schlussstrich unter meine Rennsportkarriere zu ziehen. Ich blicke mit großer Zufriedenheit auf das Erreichte zurück", meint Venier.

Große Pläne hat die Weltmeisterin bereits, die Hochzeit mit ihrem Partner Christian Walder steht an. Erst vor wenigen Tagen machte sie die Verlobung öffentlich.

Die 15 besten Skifahrerinnen Österreichs aller Zeiten