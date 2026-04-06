Schon vor Saison: Schicksalsschlag für Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin enthüllt ein neues, trauriges Detail aus ihrem Privatleben.

Erst kürzlich durfte die US-Amerikanerin über ihren sechsten Triumph im alpinen Ski-Gesamtweltcup jubeln. Mit 110 Weltcupsiegen gilt sie unangefochten als die beste Skifahrerin aller Zeiten.

In ihrem Podcast "What's the Point" spricht sie in der neuesten Episode mehr als zwei Stunden gemeinsam mit ihrer Mutter Eileen über das, was mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist: Das Innenleben eines Skilebens.

Mutter Eileen mit Krebs diagnostiziert

Eines der Hauptthemen in der Folge ist der Tod ihres Vater Jeff Shiffrin, der 2020 ums Leben kam. "Wir mussten lernen, die Trauer zusammen zu tragen, während die Welt erwartete, dass ich wieder Tore zähle", so Shiffrin im Podcast. Der Schmerz sei bis heute dabei.

Im Herbst 2025 ereilte das Mutter-Tochter-Duo dann der nächste Schicksalsschlag: Bei Eileen wird Krebs diagnostiziert. Die neue Patientenrolle war für Eileen, die sich zuvor als "Schutzschild" bezeichnete, zunächst eine große Umstellung.

Sonst sah man Eileen oft im Ziel mit ihrer Tochter mitfiebern, in diesem Winter war die 66-Jährige aufgrund ihrer Erkrankung nicht immer mit von der Partie.