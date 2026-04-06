NEWS

Schon vor Saison: Schicksalsschlag für Mikaela Shiffrin

Noch vor der kürzlich beendeten Saison musste die beste Skifahrerin aller Zeiten einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen.

Schon vor Saison: Schicksalsschlag für Mikaela Shiffrin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mikaela Shiffrin enthüllt ein neues, trauriges Detail aus ihrem Privatleben.

Erst kürzlich durfte die US-Amerikanerin über ihren sechsten Triumph im alpinen Ski-Gesamtweltcup jubeln. Mit 110 Weltcupsiegen gilt sie unangefochten als die beste Skifahrerin aller Zeiten.

In ihrem Podcast "What's the Point" spricht sie in der neuesten Episode mehr als zwei Stunden gemeinsam mit ihrer Mutter Eileen über das, was mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist: Das Innenleben eines Skilebens.

Mutter Eileen mit Krebs diagnostiziert

Eines der Hauptthemen in der Folge ist der Tod ihres Vater Jeff Shiffrin, der 2020 ums Leben kam. "Wir mussten lernen, die Trauer zusammen zu tragen, während die Welt erwartete, dass ich wieder Tore zähle", so Shiffrin im Podcast. Der Schmerz sei bis heute dabei.

Im Herbst 2025 ereilte das Mutter-Tochter-Duo dann der nächste Schicksalsschlag: Bei Eileen wird Krebs diagnostiziert. Die neue Patientenrolle war für Eileen, die sich zuvor als "Schutzschild" bezeichnete, zunächst eine große Umstellung.

Sonst sah man Eileen oft im Ziel mit ihrer Tochter mitfiebern, in diesem Winter war die 66-Jährige aufgrund ihrer Erkrankung nicht immer mit von der Partie.

Legendäre Abschiede von der Ski-Bühne

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Braathen rockt am DJ-Pult: So feiert der Ski-Star in Sölden

Braathen rockt am DJ-Pult: So feiert der Ski-Star in Sölden

Ski Alpin
ÖSV-Hoffnung verletzt sich zum Saisonende schwer

ÖSV-Hoffnung verletzt sich zum Saisonende schwer

Ski Alpin
2
Super-G-Spezialist verkündet Rücktritt

Super-G-Spezialist verkündet Rücktritt

Ski Alpin
1
Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look!

Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look!

Ski Alpin
1
NHL-Schlusslicht Vancouver Canucks: Was bringt die Zukunft?

NHL-Schlusslicht Vancouver Canucks: Was bringt die Zukunft?

NHL
1
Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota

Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota

NHL
7

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Mikaela Shiffrin