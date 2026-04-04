Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look!

Für Shiffrin ist es eine willkommene Abwechslung nach einer intensiven Saison, in der sie mit ihrer sechsten großen Kristallkugel neuerlich Rekord-Geschichte schreibt.
Pause vor der nächsten Rekordjagd
Während die Konkurrenz bereits wieder an den Grundlagen für den nächsten Winter feilt, genießt die US-Amerikanerin sichtlich die mediale Aufmerksamkeit in der Modemetropole.
Doch wer Shiffrin kennt, weiß: Die Rückkehr in den Kraftraum lässt nicht lange auf sich warten. Nach den Erfolgen im abgelaufenen Winter ist der Hunger auf weitere Siege noch lange nicht gestillt.
Bis es wieder auf den Schnee geht, macht die "Ski-Queen" aber erst einmal auf dem Parkett der Modewelt eine verdammt gute Figur.