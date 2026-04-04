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Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look!

Mikaela Shiffrin tauscht Rennanzug gegen Designermode! Nach dem Kugel-Hoppala zeigt sich die US-Amerikanerin in New York von ihrer glamourösen Seite.

Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Dass Mikaela Shiffrin auf den Skipisten dieser Welt eine Klasse für sich ist, beweist sie fast wöchentlich. Nun zeigt sich die US-Amerikanerin von einer ganz anderen Seite und tauscht den Rennanzug gegen elegante Outfits.

Nach dem ganzen Wirbel um ihre zu Bruch gegangene Kristallkugel sorgt Mikaela Shiffrin für weitaus glamourösere Schlagzeilen.

Die 31-Jährige glänzt bei einem Fotoshooting und beweist dabei, dass sie auch abseits des Weltcup-Zirkus eine Top-Figur macht.

Eleganz statt Highspeed

In den sozialen Netzwerken teilt die Rekord-Olympiasiegerin Einblicke in das Shooting, das in New York über die Bühne geht. Statt Skibrille und Helm trägt Shiffrin hochwertige Designermode und macht dabei glänzende Figur.

Die Fans zeigen sich begeistert von der Wandlungsfähigkeit des Ski-Stars, der normalerweise für seinen Fokus und seine Disziplin im Stangenwald bekannt ist.

Für Shiffrin ist es eine willkommene Abwechslung nach einer intensiven Saison, in der sie mit ihrer sechsten großen Kristallkugel neuerlich Rekord-Geschichte schreibt.

Pause vor der nächsten Rekordjagd

Während die Konkurrenz bereits wieder an den Grundlagen für den nächsten Winter feilt, genießt die US-Amerikanerin sichtlich die mediale Aufmerksamkeit in der Modemetropole.

Doch wer Shiffrin kennt, weiß: Die Rückkehr in den Kraftraum lässt nicht lange auf sich warten. Nach den Erfolgen im abgelaufenen Winter ist der Hunger auf weitere Siege noch lange nicht gestillt.

Bis es wieder auf den Schnee geht, macht die "Ski-Queen" aber erst einmal auf dem Parkett der Modewelt eine verdammt gute Figur.

Die Ski-Queen teilt noch weitere Bilder des Shootings:

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