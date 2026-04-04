Shiffrin als Model: Ski-Queen begeistert mit neuem Look!

Dass Mikaela Shiffrin auf den Skipisten dieser Welt eine Klasse für sich ist, beweist sie fast wöchentlich. Nun zeigt sich die US-Amerikanerin von einer ganz anderen Seite und tauscht den Rennanzug gegen elegante Outfits.

Nach dem ganzen Wirbel um ihre zu Bruch gegangene Kristallkugel sorgt Mikaela Shiffrin für weitaus glamourösere Schlagzeilen.

Die 31-Jährige glänzt bei einem Fotoshooting und beweist dabei, dass sie auch abseits des Weltcup-Zirkus eine Top-Figur macht.

Eleganz statt Highspeed

In den sozialen Netzwerken teilt die Rekord-Olympiasiegerin Einblicke in das Shooting, das in New York über die Bühne geht. Statt Skibrille und Helm trägt Shiffrin hochwertige Designermode und macht dabei glänzende Figur.

Die Fans zeigen sich begeistert von der Wandlungsfähigkeit des Ski-Stars, der normalerweise für seinen Fokus und seine Disziplin im Stangenwald bekannt ist.