NHL-Schlusslicht Vancouver Canucks: Was bringt die Zukunft?

Nur: Es ist immer am dunkelsten, bevor man das Licht andreht. Zu den Schlusslichtern der letzten zehn Jahre gehörten Teams wie Colorado, Montreal, San Jose oder Buffalo, die dann doch – im Falle der Sabres mit großer Verzögerung – wieder nach oben trendeten oder wie die Avalanche oder Canadiens jetzt zu den besten oder hoffnungsvollsten Organisationen der Liga gehören.

Wie immer in der NHL – schlechte Saisonen und die damit verbundenen Ausverkäufe bringen viele und hohe Picks mit sich. Die Canucks verfügen in den nächsten drei Jahren über 27 Picks, zehn davon in den ersten beiden Runden.

Der letzte Rang garantiert einen Pick unter den ersten drei im nächsten Draft im Juni, die Chance also auf Spieler wie Gavin McKenna, Defender Keaton Verhoeff oder den schwedischen Winger Ivan Stenberg. Wie sehr schon ein einziger junger Spieler eine Organisation nach oben drehen kann, sieht man im Fall von Macklin Celebrini und den Sharks. Die vielen Draftrechte außerhalb der ersten Runde dienen auch als Spielgeld, können jederzeit gegen etablierte Cracks bzw. Nachwuchshoffnungen eingetauscht werden.

Neuer Coach als Initialzündung?

Auch ein neuer Coach kann eine Organisation schnell nach oben bringen: Zudem sollte nach dieser Saison Geschichte sein. Nach drei Saisonen als Assistant und einer davor fragwürdigen Vita kann er natürlich auf mangelndes Spielermaterial sowie viele Verletzungen hinweisen. Allerdings: Die defensiv vogelwilden Auftritte mit bisher 295 Gegentoren sind auch ihm anzulasten. Gehe davon aus, dass nächste Saisonen ein Coach mit mehr Erfahrung hinter der Bande steht.