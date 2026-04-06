ÖSV-Hoffnung verletzt sich zum Saisonende schwer

Schlechte Nachrichten von und für Armin Dornauer.

Wie der 25-jährige ÖSV-Skifahrer via Instagram vermeldet, ging die Saison für ihn mit einem Kreuzbandriss zu Ende.

Diesen zog er sich beim Europacup-Finale in Saalbach zu. Der Tiroler wird nun mindestens ein halbes Jahr pausieren müssen.

Bitter für Dornauer, der heuer die beste Europacup-Saison seiner Karriere hinter sich gebracht hat, sowohl in der Abfahrt, im Super-G als auch im Riesentorlauf mindestens ein Mal in die Top-7 fuhr.

Das beste Saison-Ergebnis des Tirolers, der 2020 Super-G-Silber bei der Junioren-WM gewann, war ein fünfter Platz beim Super-G in Bjelasnica.