Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag mit einem 4:5 gegen die Minnesota Wild einen Rückschlag im Kampf um die NHL-Playoff-Plätze erlitten.

Stürmer Marco Kasper steuerte bei der Heimniederlage einen Assist zum 3:4 bei. Zudem kämpften sich die Red Wings nach einem 1:4-Rückstand noch zum 4:4 im Schlussabschnitt zurück.

Allerdings sorgt Kirill Kaprisow mit einem Hattrick und dem Siegestreffer im Powerplay (59./PP) für den Auswärtserfolg des Ex-Klubs von Marco Rossi.

Fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegt Detroit im Osten aber nur knapp außerhalb der von sechs Teams umkämpften letzten beiden Aufstiegsränge.