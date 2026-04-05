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Albert Johansson
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Axel Sandin Pellika
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J.T. Compher
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Patrick Kane
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Matt Boldy
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Kirill Kaprizov
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Vladimir Tarasenko
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Kirill Kaprizov
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Kirill Kaprizov
Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota
Für Marco Kasper und die Red Wings endet die Heimpartie gegen Minnesota nach einer Aufholjagd denkbar ungünstig. Der Kärntner steuert einen Assist bei.
Die Detroit Red Wings haben am Sonntag mit einem 4:5 gegen die Minnesota Wild einen Rückschlag im Kampf um die NHL-Playoff-Plätze erlitten.
Stürmer Marco Kasper steuerte bei der Heimniederlage einen Assist zum 3:4 bei. Zudem kämpften sich die Red Wings nach einem 1:4-Rückstand noch zum 4:4 im Schlussabschnitt zurück.
Allerdings sorgt Kirill Kaprisow mit einem Hattrick und dem Siegestreffer im Powerplay (59./PP) für den Auswärtserfolg des Ex-Klubs von Marco Rossi.
Fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegt Detroit im Osten aber nur knapp außerhalb der von sechs Teams umkämpften letzten beiden Aufstiegsränge.