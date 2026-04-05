Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
4:5
1:0 , 0:4 , 3:1
  • Albert Johansson
  • Axel Sandin Pellika
  • J.T. Compher
  • Patrick Kane
  • Matt Boldy
  • Kirill Kaprizov
  • Vladimir Tarasenko
  • Kirill Kaprizov
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Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota

Für Marco Kasper und die Red Wings endet die Heimpartie gegen Minnesota nach einer Aufholjagd denkbar ungünstig. Der Kärntner steuert einen Assist bei.

Trotz Kasper-Assist! Red Wings verlieren gegen Minnesota Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Die Detroit Red Wings haben am Sonntag mit einem 4:5 gegen die Minnesota Wild einen Rückschlag im Kampf um die NHL-Playoff-Plätze erlitten.

Stürmer Marco Kasper steuerte bei der Heimniederlage einen Assist zum 3:4 bei. Zudem kämpften sich die Red Wings nach einem 1:4-Rückstand noch zum 4:4 im Schlussabschnitt zurück.

Allerdings sorgt Kirill Kaprisow mit einem Hattrick und dem Siegestreffer im Powerplay (59./PP) für den Auswärtserfolg des Ex-Klubs von Marco Rossi.

Fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegt Detroit im Osten aber nur knapp außerhalb der von sechs Teams umkämpften letzten beiden Aufstiegsränge.

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