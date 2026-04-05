Super-G-Spezialist verkündet Rücktritt

Die Seger-Familie wird in der kommenden Ski-Weltcup-Saison lediglich durch Brodie vertreten sein. Sein jüngerer Bruder Riley Seger verkündet nach den kanadischen Meisterschaften nämlich seinen Rücktritt.

Der 28-jährige Kanadier stand im Weltcup 49 Mal am Start. Während er am Beginn seiner Weltcup-Karriere vermehrt im Riesentorlauf unterwegs war, startete er in den vergangenen Jahren fast ausschließlich im Super-G.

Ein Mal im Weltcup in den Top Ten

Segers beste Weltcup-Platzierung war ein zehnter Rang beim Super-G in Aspen 2023. In der abgelaufenen Weltcup-Saison fuhr er im Super-G vier Mal in die Punkte. Bei den Olympischen Spielen in Bormio kam er im Super-G nicht ins Ziel.

"Es war mir eine Ehre, Kanada auf der internationalen Bühne zu vertreten, aber ich fühle mich bereit, weiterzumachen und das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen", so Seger via Instagram. "Ich fühle mich unglaublich glücklich, die Höhen und Tiefen des Sports mit einem Team geteilt zu haben, das ich als Familie betrachte."