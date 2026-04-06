Braathen rockt am DJ-Pult: So feiert der Ski-Star in Sölden

Wer Lucas Pinheiro Braathen kennt, weiß: Wo der frischgebackene Riesentorlauf-Olympiasieger auftaucht, ist die Stimmung am Kochen.

Bei der "Sölden Party" am Giggijoch tauscht der Austro-Brasilianer nun die Rennski gegen das DJ-Pult und sorgt für echtes Copacabana-Feeling.

Braathen-Party auf 2.000 Meter Höhe

Dass Lucas Braathen ein bunter Hund ist, ist spätestens seit seinem historischen Gold-Coup für Brasilien bei den Olympischen Spielen 2026 jedem Ski-Fan klar.

Doch in Sölden, am Ort seines ersten Weltcupsieges, zeigt der 25-Jährige nun einmal mehr seine Qualitäten als Entertainer. Als Star-Gast der "Sölden Party" bringt er die Massen auf über 2.000 Metern Seehöhe zum Beben.

Brasilianische Klassiker am Gletscher

Statt kühler Analysen im Zielraum gibt es von Braathen am DJ-Pult brasilianische Klassiker und treibende Beats auf die Ohren. Dass der „Ski-Rockstar“ ein Händchen für Rhythmus hat, beweist er nicht nur bei seinen legendären Jubel-Tänzen im Stangenwald, sondern nun auch vor den feiernden Fans im Ötztal.

Mit einer Mischung aus Samba-Vibes und modernen Sounds verwandelt er das Giggijoch kurzerhand in eine Außenstelle von Rio de Janeiro.

Die Fans danken es ihm mit frenetischem Jubel – für viele ist er aktuell der nahbarste Star, den der Weltcup-Zirkus zu bieten hat.

Vom Stangenwald auf die Party-Bühne

Für Braathen ist der Auftritt in Sölden der perfekte Ausklang einer unglaublichen Saison. Nach dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf und dem historischen Olympia-Sieg nutzt er die Event-Woche in Tirol, um sichtlich abzuschalten und gemeinsam mit den Fans zu feiern.

Dass er dabei auch abseits der Piste eine verdammt gute Figur macht, überrascht im Fahrerlager niemanden mehr. Während sich die Konkurrenz bereits in den Urlaub verabschiedet, zeigt Lucas Pinheiro Braathen, wie man den "Lifestyle Wintersport“ richtig zelebriert.