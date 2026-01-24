NEWS

Ski Alpin LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Spindlermühle

Der in Tschechien stattfindende RTL der Frauen wird mit Spannung erwartet. Julia Scheib hat die Chance sich die kleine Kristallkugel zu sichern. LIVE-Infos:

Ski Alpin LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Spindlermühle Foto: © GEPA
Julia Scheib kann sich beim Riesentorlauf der Frauen in Spindlermühle (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) bereits die kleine Kristallkugel sichern.

Weil die 27-jährige Steirerin am Dienstag am Kronplatz ihren vierten Saisonsieg im RTL holte, reist sie nun mit 139 Punkten Vorsprung auf ihre Verfolgerin Camille Rast nach Tschechien.

Insgesamt sind noch drei Riesentorläufe zu absolvieren. Gewinnt Scheib nun in Spindlermühle, darf Rast nicht in die Top sechs kommen - dann hat die Steirerin ihre erste kleine Kristallkugel. Gleichzeitig wäre es für den ÖSV die erste Kugel im RTL seit Eva-Maria Brem 2016.

