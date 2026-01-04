NEWS

Rast vs. Shiffrin als neues Topduell im Slalom

Die Schweizerin toppt eine starke US-Amerikanerin und durchbricht deren Siegesserie. Shiffrin war trotzdem zufrieden und Katharina Truppe erklärt ihre aktuelle Konstanz.

Rast vs. Shiffrin als neues Topduell im Slalom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es kommt nicht oft vor, dass Mikaela Shiffrin im Ziel ausgelassen jubelt - und es doch nicht für den Sieg reicht.

Die imposante Serie von sechs Slalomsiegen in Folge ist in Kranjska Gora gerissen. Die Schweizerin Camille Rast hat am Ende die Nase vorne (zum Rennbericht>>>).

Shiffrin erklärt ihren Jubel: "Ich habe mir ein spezielles technisches Ziel vorgenommen, das ich heute perfekt umgesetzt habe. Ich hätte nicht härter pushen können."

Über ihre derzeit größte Konkurrentin Rast hat Shiffrin viel Lob übrig: "Sie fährt so gut Ski. In den letzten Rennen hat sie kleine Fehler gemacht. Ich musste heute 120 Prozent geben. Es war ein großer Tag für sie."

Rast lobt ihre Trainer

Die große Siegerin zeigt sich gegenüber dem Schweizer Fernsehen "SRF" sehr glücklich.

"Unglaublich, ich habe nicht gedacht, dass es an diesem Wochenende so gut läuft. Nach zwei zweiten Plätzen am Semmering hatte ich sicher noch etwas Hunger. Die Energie nehme ich aus einem guten Plan mit dem Kondi- und Ski-Coach. Wir arbeiten sehr viel zusammen, damit ich mich gut erholen kann."

Truppe findet ihre Konstanz

Die Österreicherinnen können sich aktuell auf Katharina Truppe verlassen. Die Kärntnerin wird wie am Semmering Fünfte.

"Ich war einmal sehr happy, dass im Ziel der Einser aufgeleuchtet hat. Bei den engen Passagen oben war ich nicht am Limit. "Den Rückstand ignorieren wir heute einmal."

Die Erfolgswelle führt Truppe darauf zurück, dass sie sich auf den Slalom spezialisiert hat: "Ich habe den Riesentorlauf eingepackt und weggepackt. Es fällt mir leichter, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Es läuft einfach." 16, 6, 7, 4, 5 und 5 lauten ihre bisherigen Saisonergebnisse.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Shiffrin-Serie durchbrochen! Rast rast zum Sieg in Kranjska Gora

Shiffrin-Serie durchbrochen! Rast rast zum Sieg in Kranjska Gora

Ski Alpin
1
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Ski Alpin
Das Endergebnis des Frauen-Slaloms in Kranjska Gora

Das Endergebnis des Frauen-Slaloms in Kranjska Gora

Ski Alpin
6
Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Ski Alpin
6
Slalom in Kranjska Gora - das Endergebnis

Slalom in Kranjska Gora - das Endergebnis

Ski Alpin
Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Ski Alpin
1
Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Mikaela Shiffrin Camille Rast Katharina Truppe Kranjska Gora