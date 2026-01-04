NEWS

Ski LIVE: Slalom in Kranjska Gora - das Ergebnis

Schnappt sich Mikaela Shiffrin den 6. Sieg im 6. Rennen? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand zum Slalom.

Ski LIVE: Slalom in Kranjska Gora - das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Halt: Podkoren! Nach dem Riesentorlauf blickt die Ski-Welt heute auf den Slalom in Kranjska Gora. LIVE-Ticker>>>

Fünf von fünf: Die Shiffrin-Show

Die Statistik von Mikaela Shiffrin in diesem Winter ist beispiellos: Fünf Slaloms wurden in dieser Saison bisher ausgetragen, und fünf Mal stand die US-Amerikanerin ganz oben auf dem Stockerl.

Wer hat auf dem schwierigen Hang in Slowenien das Rezept, um die Dominatorin heute ernsthaft zu fordern?

Für das österreichische Team verlief die bisherige Slalom-Saison eher zäh. Trotz solider Leistungen wartet der ÖSV noch immer auf den ersten Podestplatz in dieser Disziplin.

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 12:30 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Macht Mikaela Shiffrin das halbe Dutzend voll? Schlägt der ÖSV im Stangenwald endlich zurück?

Der aktuelle Zwischenstand im Slalom:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski Alpin heute: Slalom der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin heute: Slalom der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Ski Alpin
6
RTL in Kranjska Gora - das Endergebnis

RTL in Kranjska Gora - das Endergebnis

Ski Alpin
3
Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Ski Alpin
1
Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Kranjska Gora

Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Kranjska Gora

Ski Alpin
5
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Ski Alpin
Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Kranjska Gora