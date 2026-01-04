Ski LIVE: Slalom in Kranjska Gora - das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Schnappt sich Mikaela Shiffrin den 6. Sieg im 6. Rennen? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand zum Slalom.
Nächster Halt: Podkoren! Nach dem Riesentorlauf blickt die Ski-Welt heute auf den Slalom in Kranjska Gora. LIVE-Ticker>>>
Die Statistik von Mikaela Shiffrin in diesem Winter ist beispiellos: Fünf Slaloms wurden in dieser Saison bisher ausgetragen, und fünf Mal stand die US-Amerikanerin ganz oben auf dem Stockerl.
Wer hat auf dem schwierigen Hang in Slowenien das Rezept, um die Dominatorin heute ernsthaft zu fordern?
Für das österreichische Team verlief die bisherige Slalom-Saison eher zäh. Trotz solider Leistungen wartet der ÖSV noch immer auf den ersten Podestplatz in dieser Disziplin.
1. Durchgang: 09:30 Uhr (MEZ)
2. Durchgang (Finale): ab 12:30 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Macht Mikaela Shiffrin das halbe Dutzend voll? Schlägt der ÖSV im Stangenwald endlich zurück?
