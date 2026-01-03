Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Wer kann Mikaela Shiffrin schlagen?

Die US-Amerikanerin greift im sechsten Slalom der Saison (ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nach dem sechsten Sieg. Shiffrin geht mit Nummer drei aus dem Starthaus.

Eröffnet wird das Rennen im slowenischen Kranjska Gora von der Deutschen Lena Dürr, gefolgt von Zrinka Ljutic (CRO). Mit Nummer vier kommt Wendy Holdener (SUI), mit der fünf Paula Moltzan (USA) und der sechs Riesentorlauf-Siegerin Camille Rast. Komplettiert werden die Top 7 von Lara Colturi (ALB).

ÖSV-Doppelpack beendet die zweite Topgruppe

Die beiden ersten ÖSV-Läuferinnen kommen im Doppelpack: Katharina Huber hat die Startnummer 14, Katharina Truppe die 15. Katharina Gallhuber geht mit Nummer 20 an den Start, Lisa Hörhager mit der 25. Natalie Falch hat sich bereits zu Nummer 30 vorgearbeitet.

Die weiteren Österreicherinnen kommen mit Nummer 51 (Leonie Raich), 57 (Franziska Gritsch) und 62 (Valentina Rings-Wanner).

Die Startliste im Überblick: