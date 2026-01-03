NEWS

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Dürr eröffnet, Shiffrin kommt mit Nummer drei, die ersten ÖSV-Läuferinnen als Doppelpack mit 14 und 15. Die Startnummern für den ersten Slalom im Jahr 2026:

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer kann Mikaela Shiffrin schlagen?

Die US-Amerikanerin greift im sechsten Slalom der Saison (ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nach dem sechsten Sieg. Shiffrin geht mit Nummer drei aus dem Starthaus.

Eröffnet wird das Rennen im slowenischen Kranjska Gora von der Deutschen Lena Dürr, gefolgt von Zrinka Ljutic (CRO). Mit Nummer vier kommt Wendy Holdener (SUI), mit der fünf Paula Moltzan (USA) und der sechs Riesentorlauf-Siegerin Camille Rast. Komplettiert werden die Top 7 von Lara Colturi (ALB).

ÖSV-Doppelpack beendet die zweite Topgruppe

Die beiden ersten ÖSV-Läuferinnen kommen im Doppelpack: Katharina Huber hat die Startnummer 14, Katharina Truppe die 15. Katharina Gallhuber geht mit Nummer 20 an den Start, Lisa Hörhager mit der 25. Natalie Falch hat sich bereits zu Nummer 30 vorgearbeitet.

Die weiteren Österreicherinnen kommen mit Nummer 51 (Leonie Raich), 57 (Franziska Gritsch) und 62 (Valentina Rings-Wanner).

Die Startliste im Überblick:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Scheib peilt am Podkoren nächsten Schritt im Kugelkampf an

Ski Alpin
Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Ski Alpin
5
Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Premierensiegerin in Kranjska Gora, Scheib am Podest

Ski Alpin
1
Nach OP: Olympia-Aus "große Herausforderung" für Liensberger

Nach OP: Olympia-Aus "große Herausforderung" für Liensberger

Ski Alpin
RTL in Kranjska Gora - das Endergebnis

RTL in Kranjska Gora - das Endergebnis

Ski Alpin
3
Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Kranjska Gora

Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Kranjska Gora

Ski Alpin
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Mikaela Shiffrin Camille Rast Zrinka Ljutic Wendy Holdener Paula Moltzan Lara Colturi Katharina Huber Katharina Truppe Katharina Gallhuber Lisa Hörhager Natalie Falch Leonie Raich Franziska Gritsch