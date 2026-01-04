Shiffrin-Serie durchbrochen! Rast rast zum Sieg in Kranjska Gora

Camille Rast gewinnt den Slalom von Kranjska Gora!

Die Schweizerin beendet damit die Siegesserie von Mikaela Shiffrin, die die letzten sechs Slaloms für sich entschieden hatte.

Der US-Superstar muss sich diesmal mit Rang zwei begnügen (+0,14 Sekunden). Dritte wird Rasts Landsfrau Wendy Holdener, die allerdings mit 1,83 Sekunden bereits enormen Respektabstand hat.

Rast und Shiffrin fahren in beiden Durchgängen in einer eigenen Liga und liefern jeweils die beiden schnellsten Laufzeiten. Shiffrin zeigt in beiden Durchgängen ihre gewohnte Stärke und hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab, Rast ist aber jeweils etwas schneller.

Truppe wieder beste ÖSV-Frau

Aus rot-weiß-roter Sicht hält einmal mehr Katharina Truppe die Fahnen hoch. Sie verteidigt im zweiten Lauf ihren fünften Rang aus dem ersten Durchgang (+2,20).

Katharina Huber landet auf Rang 16 (+4,25), Katharina Gallhuber auf Rang 21 (+4,64) und Youngster Leonie Raich darf sich als 29. (+5,98) ebenso über Weltcup-Punkte freuen.