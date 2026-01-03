NEWS

Scheib baut RTL-Weltcup-Führung aus: "Momentan ist es sehr cool"

Julia Scheib hat mit einem starken zweiten Platz in Kranjska Gora ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup weiter ausgebaut. Über eine mögliche Kristallkugel will sie sich jetzt aber noch keine Gedanken machen.

Julia Scheib hat beim Riesentorlauf im slowenischen Kranjska Gora eine weitere Top-Platzierung eingefahren.

Hinter Premierensiegerin Camille Rast wurde die Österreicherin Zweite (zum Rennbericht>>>), sieht aber trotz Freude über das Ergebnis Verbesserungspotenzial.

"Es ist ein super Platz. Mich hat es bei einer Welle etwas runtergedrückt, da habe ich vielleicht Zeit liegengelassen. Der Rest war im zweiten Durchgang aber schwer in Ordnung, ich habe es heute im ersten etwas liegen gelassen", so Scheib, die zur Halbzeit lediglich auf Rang fünf gelegen war.

"Ein Podium ist dennoch sehr cool. Ich bin stolz, dass das geklappt hat", freut sich die 27-Jährige.

Führung im RTL-Weltcup ausgebaut

Ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup hat Scheib weiter ausgebaut, auf Platz zwei - wo nun Rast liegt - hat sie bereits 119 Punkte Vorsprung. 168 Zähler fehlen schon der drittplatzierten Neuseeländerin Alice Robinson, die in Durchgang eins ausgefallen war.

Stand im RTL-Weltcup>>>

Viele Gedanken macht sich die Österreicherin über eine mögliche Kristallkugel bei vier ausstehenden Rennen aber nicht.

"Ich denke da überhaupt nicht dran. Ich muss Rennen für Rennen meine Leistung bringen. Momentan ist es sehr cool, dass es so aussieht, es sind aber noch Rennen zu fahren und diese sind konzentriert anzugehen", sagt Scheib.

Scheib startet in Zauchensee

Zwei Riesenslaloms stehen vor den Olympischen Winterspielen noch auf dem Programm, auch ein Super-G in Zauchensee steht auf dem Plan - den Scheib fahren will.

"Da werde ich ganz sicher an den Start gehen und freue mich sehr darauf. Zauchensee ist sehr technisch, hat einige coole Kurven", kündigt die Steirerin an.

