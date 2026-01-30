NEWS

Bericht: Henrik Kristoffersen will Nationenwechsel

Der Norweger will österreichischer Staatsbürger werden. Laut einem Bericht steckt aber noch mehr dahinter.

Bericht: Henrik Kristoffersen will Nationenwechsel Foto: © GEPA
"Sicher hätte ich gerne den Reisepass. Schauen wir, was in der Zukunft passiert", sagte Henrik Kristoffersen schon nach der Siegerehrung im Anschluss an seinen Rekordsieg beim Night-Race in Schladming.

Der Technik-Spezialist will Österreicher werden, das bekräftigte er nicht zum ersten Mal.

Seit über einem Jahrzehnt lebt er mit seiner Frau in der Nähe Salzburgs. Zudem meinte er 2023 bei "Sport und Talk": "Ich habe den österreichischen Führerschein, bezahle Steuern in Österreich und unser Hauptwohnsitz ist in Österreich."

Mehr als nur die Staatsbürgerschaft?

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll Kristoffersen aber nicht nur die österreichische Staatsbürgerschaft wollen. Der Norweger habe obendrein den Wunsch, auch im Weltcup für Österreich an den Start zu gehen.

Das bestätigte er ebenso bereits im Herbst 2023 gegenüber "TT": "Wenn es sich irgendwie ergibt und die Bedingungen passen, würde ich gerne für Österreich fahren. Aber nur vielleicht."

Wintersport Ski Alpin Henrik Kristoffersen ÖSV