Am Freitag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht in Crans-Montana die sechste Weltcup-Abfahrt der Saison der Frauen über die Bühne.

Die letzte Abfahrt im italienischen Tarvisio konnte die Lokalmatadorin Nicol Delago überraschend gewinnen. Lindsey Vonn, die Führende im Abfahrtsweltcup, wurde Dritte.

Stand im Weltcup der Frauen >>>

Nina Ortlieb schrammte in Tarvis als beste Österreicherin als Vierte nur haarscharf am Podest vorbei. In Crans-Montana konnte Ortlieb mit der Bestzeit im einzigen Training aufzeigen. Womöglich ist auch am Freitag einiges drin.

LIVE-Infos: