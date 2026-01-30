NEWS

Ski LIVE: Sturz-Orgie bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Nina Ortlieb und Lindsey Vonn stürzen gleich nach wenigen Toren. LIVE-Infos:

Ski LIVE: Sturz-Orgie bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana Foto: © GETTY
Am Freitag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht in Crans-Montana die sechste Weltcup-Abfahrt der Saison der Frauen über die Bühne.

Die letzte Abfahrt im italienischen Tarvisio konnte die Lokalmatadorin Nicol Delago überraschend gewinnen. Lindsey Vonn, die Führende im Abfahrtsweltcup, wurde Dritte.

Nina Ortlieb schrammte in Tarvis als beste Österreicherin als Vierte nur haarscharf am Podest vorbei. In Crans-Montana konnte Ortlieb mit der Bestzeit im einzigen Training aufzeigen. Womöglich ist auch am Freitag einiges drin.

LIVE-Infos:

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

