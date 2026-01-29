NEWS

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Das Rennen in der Schweiz wird von einer Österreicherin eröffnet. Die große Favoritin kommt mit Nummer sechs. Das ist die Startliste für die Abfahrt:

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der alpine Ski-Weltcup der Frauen macht Halt in Crans-Montana!

Am Freitag steht für die Frauen eine Abfahrt auf dem Programm (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin: Nina Ortlieb hat Startnummer eins. Als Sechste kommt die große Favoritin auf den Tagessieg, Lindsey Vonn.

Insgesamt neun Österreicherinnen am Start

Die zweite im Abfahrts-Weltcup, Emma Aicher, kommt mit Startnummer 13. Cornelia Hütter (12), Mirjam Puchner (14) und Ariane Rädler (18) haben ebenfalls gute Nummern.

Komplettiert wird das ÖSV-Starterfeld mit Christina Ager (24), Ricarda Haaser (31), Emily Schöpf (32), Nadine Fest (35) Und Lena Wechner (40).

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Crans Montana Cornelia Hütter Nina Ortlieb Lindsey Vonn Mirjam Puchner Ricarda Haaser Emma Aicher Christina Ager Ariane Rädler