    news

    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF

    Die ehemalige Skirennläuferin Nici Schmidhofer fungiert zukünftig als Kommentatorin beim ORF und beerbt damit Alexandra Meissnitzer.

    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Nici Schmidhofer wird künftig als Expertin die Speedrennen der Damen kommentieren. Gemeinsam mit Peter Brunner begleitet die 36-Jährige die Zuseher durch die Rennen und tritt damit die Nachfolge von Alexandra Meissnitzer an, die eine neue Funktion bei der FIS übernimmt und ihre Tätigkeit als ORF-Kommentatorin beendet.

    Schmidhofer schreibt in einem Posting auf Instagram: "Die erste Generalprobe mit Peter hat super funktioniert – jetzt bin ich gespannt, wie’s dann live auf Sendung sein wird. Locker reingehen, Spaß haben und den Leuten daheim ein gutes Programm liefern – so stell ich’s mir vor!"

    Schmidhofer trat im März 2023 als aktive Rennsportlerin zurück und war in der vergangenen Saison bereits als Kamerafahrerin tätig.

    In ihrer aktiven Laufbahn waren ihre größten Erfolge der Super-G-Weltmeistertitel im Jahr 2017 und der Sieg im Abfahrtsweltcup der Saison 2018/19.

    Kommentare