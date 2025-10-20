NEWS

Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Der Ski-Weltcup 2025/26 startet in Sölden in die neue Saison. Infos zu Programm, den Rennen und den Fan-Partys auf einen Blick.

Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025
Sölden ist auch 2025 wieder Bühne für den Weltcup-Auftakt im alpinen Skisport.

Am 25. und 26. Oktober startet die neue Saison traditionell am Rettenbachgletscher mit dem Audi FIS Skiweltcup Opening in Sölden.

Die Termine der Rennen

Auf dem Programm stehen die ersten Riesenslaloms der Damen und Herren, die jedes Jahr zehntausende Skifans ins Ötztal locken.

Den Auftakt machen die Frauen am 25. Oktober, die Männer bestreiten ihr Rennen am Sonntag. Start des 1. Durchgangs ist jeweils um 10 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr.

Umfangreiches Partyprogramm mit Fanklub-Parade

Neben den spannenden Rennen bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

Von Startnummernverlosungen über Fanclub-Paraden bis hin zu Live-Konzerten und Weltcup-Partys im Ortszentrum - das Skiweltcup-Opening in Sölden ist längst mehr als nur Sport.

Das komplette Programm des Skiweltcup-Auftakts 2025:

Programm für das Skiweltcup-Opening 2025/26:

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
Fr, 24.10.2025 ab 17:30 Weltcup Party mit DJ Lukas Brunner Parkplatz Giggijochbahn
19:00 Startnummernverlosung Damen Parkplatz Giggijochbahn
19:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
23:00 Ende
Sa, 25.10.2025 10:00 1. Lauf Riesentorlauf Damen Rettenbachgletscher
Gletscherparty Rettenbachgletscher
13:00 2. Lauf Riesentorlauf Damen Rettenbachgletscher
Siegerehrung Damen Rettenbachgletscher
ab 17:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
18:00 Parade der Fanclubs vom Postplatz zur Giggijochbahn
19:00 Siegerehrung & Preisübergabe Damen Parkplatz Giggijochbahn
19:15 Startnummernverlosung Herren Parkplatz Giggijochbahn
Fanclubprämierung der Parade Parkplatz Giggijochbahn
20:00 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
23:00 Ende
So, 26.10.2025 10:00 1. Lauf Riesentorlauf Herren Rettenbachgletscher
Gletscherparty  Rettenbachgletscher
13:00 2. Lauf Riesentorlauf Herren Rettenbachgletscher
Siegerehrung Herren & Gletscherparty Rettenbachgletscher

31 Jahre Sölden - 50 legendäre Siegerinnen und Sieger

