Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Sölden ist auch 2025 wieder Bühne für den Weltcup-Auftakt im alpinen Skisport.

Am 25. und 26. Oktober startet die neue Saison traditionell am Rettenbachgletscher mit dem Audi FIS Skiweltcup Opening in Sölden.

Die Termine der Rennen

Auf dem Programm stehen die ersten Riesenslaloms der Damen und Herren, die jedes Jahr zehntausende Skifans ins Ötztal locken.

Den Auftakt machen die Frauen am 25. Oktober, die Männer bestreiten ihr Rennen am Sonntag. Start des 1. Durchgangs ist jeweils um 10 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr.

Umfangreiches Partyprogramm mit Fanklub-Parade

Neben den spannenden Rennen bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

Von Startnummernverlosungen über Fanclub-Paraden bis hin zu Live-Konzerten und Weltcup-Partys im Ortszentrum - das Skiweltcup-Opening in Sölden ist längst mehr als nur Sport.

Das komplette Programm des Skiweltcup-Auftakts 2025: