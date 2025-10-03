Nina Ortlieb ist zurück auf Schnee!

Acht Monate nach ihrem Sturz bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, bei dem sie sich - zum zweiten Mal binnen 13 Monaten - einen Bruch des rechten Unterschenkels zuzog, zieht die Vorarlbergerin wieder ihre ersten Schwünge auf einer Skipiste.

"Comeback-Nummer?? Ich habe aufgehört zu zählen...", schreibt Ortlieb zu einem Video auf Instagram, das sie bei den ersten Schwüngen zeigt.

Wie die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2023 mitteilt, sei die Reha nach ihrer bereits 23. Operation gut verlaufen. Mittlerweile sei sie schmerzfrei und bereit für die nächsten Schritte.

Ortlieb "hungrig auf die nächsten Schritte"

"Nach acht Monaten das erste Mal wieder Skifahren, war ein unglaublich cooles Gefühl. Die letzten Monate waren schwierig vorherzusagen, nach der Verletzung hat niemand gewusst, wann ich wieder auf Schnee stehe. Jetzt freu' ich mich auf alles was kommt und freu' mich auf die nächsten Schritte", blickt die 29-jährige Speedspezialistin positiv in die Zukunft. "Ich bin hungrig auf die nächsten Schritte."

Die Sommerbilder der Ski-Stars