Skiweltcup heute LIVE: Super-G der Männer in Copper Mountain

Könne die ÖSV-Läufer beim ersten Super-G der Saison in Copper Mountain überzeugen?

Skiweltcup heute LIVE: Super-G der Männer in Copper Mountain Foto: © GETTY
Für die Speedspezialisten beginnt die Saison mit einem Super-G in Copper Mountain. Ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach dem Saisonauftakt der Techniker in Levi und dem Heimrennen in Gurgl geht es nun auch für die Speedfahrer los. Dazu ist der Skizirkus in die USA nach Copper Mountain übersiedelt.

Dabei werden viele Augen auf den Schweizer Marco Odermatt gerichtet sein, der die Kugel im Super-G-Weltcup vor seinem Teamkollegen Stefan Rogentin und Vincent Kriechmayr holte.

Der Super-G in Copper Mountain im LIVE-Ticker:

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
Zeitplan für die Weltcup-Rennen in Copper Mountain

Ski Alpin
"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

Ski Alpin
Kriechmayr vor Speed-Auftakt: "Will wieder vorne mitmischen"

Ski Alpin
"Wünsche mir, dass sie aufhört" - Mutter von Brignone besorgt

Ski Alpin
Comeback-Zeitpunkt steht fest! Kilde vor Rückkehr

Ski Alpin
Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Ski Alpin
