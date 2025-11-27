Für die Speedspezialisten beginnt die Saison mit einem Super-G in Copper Mountain. Ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach dem Saisonauftakt der Techniker in Levi und dem Heimrennen in Gurgl geht es nun auch für die Speedfahrer los. Dazu ist der Skizirkus in die USA nach Copper Mountain übersiedelt.

Dabei werden viele Augen auf den Schweizer Marco Odermatt gerichtet sein, der die Kugel im Super-G-Weltcup vor seinem Teamkollegen Stefan Rogentin und Vincent Kriechmayr holte.