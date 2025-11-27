NEWS

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Am Donnerstag steht das erste Speed-Rennen der Weltcup-Saison 2025/26 auf dem Programm. Können die Österreicher dort weitermachen, wo man in Sun Valley aufgehört hat?

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain Foto: © GEPA
Am Donnerstag steigt in den USA der erste Super-G der Männer der Skiweltcup-Saison. Los geht das Rennen in Copper Mountain um 19:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Österreichs Männer haben sich ihren einzigen Weltcupsieg der Vorsaison für den letzten Super-G der Saison aufgehoben: Lukas Feurstein triumphierte in Sun Valley vor Raphael Haaser. Möglicherweise gute Vorzeichen, war dieser Super-G doch ebenfalls in den USA.

Sun-Valley-Sieger Lukas Feurstein geht am Donnerstag mit Nummer acht ins Rennen. Vor ihm sind drei andere ÖSV-Läufer an der Reihe: Stefan Eichberger (2), Stefan Babinsky (5) und Vincent Kriechmayr (7).

Insgesamt zehn Österreicher am Start

Nach Feurstein ist das Schweizer-Paket mit Franjo von Allmen (9), Stefan Rogentin (10) und Marco Odermatt (11) dran. Super-G-Vizeweltmeister Raphael Haaser geht mit Nummer 13 aus dem Starthaus.

Danach muss man länger auf den nächsten Österreicher warten: Daniel Hemetsberger (25) und Marco Schwarz (30), der sein Speed-Comeback im Weltcup gibt, kommen noch in den Top 30 dran.

Weiters dürfen sich auch noch Andreas Ploier (38), Vincent Wieser (44) und Otmar Striedinger (50) über einen Start freuen.

Die Startliste im Überblick:

