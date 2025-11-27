Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain
Am Donnerstag steht das erste Speed-Rennen der Weltcup-Saison 2025/26 auf dem Programm. Können die Österreicher dort weitermachen, wo man in Sun Valley aufgehört hat?
Am Donnerstag steigt in den USA der erste Super-G der Männer der Skiweltcup-Saison. Los geht das Rennen in Copper Mountain um 19:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Österreichs Männer haben sich ihren einzigen Weltcupsieg der Vorsaison für den letzten Super-G der Saison aufgehoben: Lukas Feurstein triumphierte in Sun Valley vor Raphael Haaser. Möglicherweise gute Vorzeichen, war dieser Super-G doch ebenfalls in den USA.
Sun-Valley-Sieger Lukas Feurstein geht am Donnerstag mit Nummer acht ins Rennen. Vor ihm sind drei andere ÖSV-Läufer an der Reihe: Stefan Eichberger (2), Stefan Babinsky (5) und Vincent Kriechmayr (7).
Insgesamt zehn Österreicher am Start
Nach Feurstein ist das Schweizer-Paket mit Franjo von Allmen (9), Stefan Rogentin (10) und Marco Odermatt (11) dran. Super-G-Vizeweltmeister Raphael Haaser geht mit Nummer 13 aus dem Starthaus.
Danach muss man länger auf den nächsten Österreicher warten: Daniel Hemetsberger (25) und Marco Schwarz (30), der sein Speed-Comeback im Weltcup gibt, kommen noch in den Top 30 dran.
Weiters dürfen sich auch noch Andreas Ploier (38), Vincent Wieser (44) und Otmar Striedinger (50) über einen Start freuen.