Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen in Courchevel

In den französischen Alpen geht es für US-Skistar Mikaela Shiffrin um die Fortsetzung ihrer Siegesserie. Können die ÖSV-Technikerinnen dazwischenfunken? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen in Courchevel Foto: © GEPA
Nächster Halt Courchevel! Für die Technikerinnen steht in den französischen Alpen der nächste Slalom auf dem Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 17:45 Uhr, das Finale steigt ab 20:45 Uhr - im LIVE-Ticker >>>.

Große Favoritin ist auch diesmal US-Skistar Mikaela Shiffrin, die ihre Siegesserie im Slalom weiter ausbauen und saisonübergreifend zum fünften Mal in Folge ganz oben stehen möchte.

Die letzte Athletin, die Shiffrin im Slalom den Rang ablaufen konnte, war Katharina Truppe im vergangenen März in Aare.

Können die ÖSV-Athletinnen erneut zuschlagen und Shiffrins Serie beenden? Oder schnappt sich den Sieg gar eine andere der vielen Konkurrentinnen? Im vergangenen Jahr ging der Sieg übrigens an die Kroatin Zrinka Ljutic.

Slalom in Courchevel im LIVE-Ticker:

