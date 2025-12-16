NEWS

Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer

Der ÖSV-Damen-Cheftrainer ist nach einem Sturz bereits operiert worden und fällt nun wochenlang aus.

Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer Foto: © GEPA
ÖSV-Damen-Cheftrainer Roland Assinger fällt mehrere Wochen aus.

Er hat sich am vergangenen Freitag in St. Moritz bei einem Sturz an der rechten Schulter verletzt.

Nach eingehenden Untersuchungen in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck sind dabei mehrere Sehnenrisse diagnostiziert worden. Der 52-jährige Kärntner ist bereits erfolgreich operiert worden und wird dem Team voraussichtlich bis zu vier Wochen fehlen.

Mitterer springt für Assinger ein

Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin, übernimmt in dieser Zeit zusätzliche Aufgaben und erklärt: "Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt."

Für die ÖSV-Technikerinnen geht der Weltcup heute (17:45 Uhr) in Courchevel (Freitag) weiter. Unter Flutlicht steht der vierte Slalom der Saison an.

