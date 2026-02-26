NEWS

Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Auch Rädler und Fest können im Training aufzeigen. Am Wochenende steht eine Abfahrt und zwei Super-G-Rennen am Programm.

Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining
Textquelle: © APA
Kommentare

Nina Ortlieb hat im Abschlusstraining für die Ski-Weltcup-Abfahrt am Freitag (ab 11.00 im LIVE-Ticker >>>) in Soldeu die Bestzeit erzielt.

Die Vorarlbergerin hatte 0,76 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Corinne Suter und 0,82 auf die Italienerin Sofia Goggia. Auf Platz fünf folgte Ariane Rädler (+0,99), auf sechs Nadine Fest (+1,10).

Olympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA reihte sich als Achte ein, die zuletzt erkrankte Cornelia Hütter als 16. Am Wochenende folgen zwei Super-G.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ariane Rädler im ersten Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit dabei

Ariane Rädler im ersten Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit dabei

Ski Alpin
Hütter nach Medaille gesundheitlich angeschlagen

Hütter nach Medaille gesundheitlich angeschlagen

Ski Alpin
2
"Hirscher-Syndrom": Warum der ÖSV im Nachwuchs Probleme hat

"Hirscher-Syndrom": Warum der ÖSV im Nachwuchs Probleme hat

Ski Alpin
5
ÖSV-Hoffnung: "Weltcup geht sich nicht mehr aus"

ÖSV-Hoffnung: "Weltcup geht sich nicht mehr aus"

Ski Alpin
Saisonende für österreichische Gesamtweltcup-Kandidatin

Saisonende für österreichische Gesamtweltcup-Kandidatin

Winter-Mix
Kombinierer am Kulm? "Dann bin ich g'scheit angefressen"

Kombinierer am Kulm? "Dann bin ich g'scheit angefressen"

Nord. Kombi
3
Stefan Kraft: "Dann kann Skispringen echt ein Hundling sein"

Stefan Kraft: "Dann kann Skispringen echt ein Hundling sein"

Skispringen

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Cornelia Hütter Sofia Goggia Nadine Fest Nina Ortlieb Breezy Johnson Andorra Ariane Rädler Corinne Suter