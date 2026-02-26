Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Nina Ortlieb hat im Abschlusstraining für die Ski-Weltcup-Abfahrt am Freitag (ab 11.00 im LIVE-Ticker >>>) in Soldeu die Bestzeit erzielt.

Die Vorarlbergerin hatte 0,76 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Corinne Suter und 0,82 auf die Italienerin Sofia Goggia. Auf Platz fünf folgte Ariane Rädler (+0,99), auf sechs Nadine Fest (+1,10).

Olympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA reihte sich als Achte ein, die zuletzt erkrankte Cornelia Hütter als 16. Am Wochenende folgen zwei Super-G.