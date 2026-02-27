NEWS

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Eine erste Diagnose ist auch schon bekannt.

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation
Textquelle: © APA
Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (Samstag ab 11:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf der Intensivstation.

Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto verlor im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle und war ins Fangnetz geprallt.

Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski löste. Der Italiener blieb jedoch unverletzt.

