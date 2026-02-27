NEWS
Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation
Eine erste Diagnose ist auch schon bekannt.
Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (Samstag ab 11:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf der Intensivstation.
Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto verlor im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle und war ins Fangnetz geprallt.
Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski löste. Der Italiener blieb jedoch unverletzt.