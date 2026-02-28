NEWS

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Rennen Nummer drei in Andorra steht auf dem Programm. Insgesamt sind zehn Österreicherinnen am Start. Das sind die Nummern:

Nach der Abfahrt vom Freitag und dem Super-G vom Samstag steht am Sonntag der zweite Weltcup-Super-G der Frauen in Soldeu (Andorra) auf dem Programm. Start ist um 10:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Der Kampf um die kleine Kristallkugel geht in die heiße Phase, fünf von acht Rennen sind bereits gefahren. In Führung liegt Sofia Goggia, 20 Punkte vor Alice Robinson. Beste Österreicherin ist Cornelia Hütter mit 171 Punkten Rückstand.

Eröffnet wird das Rennen von Corinne Suter aus der Schweiz. Erste Österreicherin ist Hütter mit Startnummer zwölf. Direkt nach ihr kommt die Siegerin des ersten Super-Gs von Soldeu, Emma Aicher (13).

Zehn Österreicherinnen am Start

Mirjam Puchner hat Startnummer 16, Ariane Rädler (20), Nina Ortlieb (25) und Nadine Fest (29) haben ebenfalls noch Nummern unter den Top 30.

Direkt danach kommen mit Julia Scheib (31) und Emily Schöpf (32) zwei weitere Österreicherinnen. Lisa Grill (38), Lena Wechner (40) und Anna Schilcher (47) komplettieren das ÖSV-Aufgebot in Andorra.

