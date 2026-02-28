NEWS

Bittere Diagnose bei schwer gestürzter Haaser

Der ÖSV hat mittlerweile ein Update herausgegeben. So geht es der in Soldeu zu Sturz gekommenen Österreicherin:

Ricarda Haaser bleibt das Verletzungspech treu.

Die Tirolerin stürzt beim Super G in Soldeu schwer. Sie wird mit einem Akia von der Piste abtransportiert. Im Zielbereich folgte eine längere Behandlung durch den ÖSV-Teamarzt.

Der Skiverband hat nach einer Röntgenuntersuchung mittlerweile die erste Diagnose bekanntgegeben. Haaser zog sich eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs zu. Die 32-Jährige wird nach Österreich überstellt.

Haaser gab erst kurz vor den Olympischen Spielen ihr Comeback nach Kreuzbandriss aus dem WM-Super G 2025 in Saalbach.

