NEWS
Bittere Diagnose bei schwer gestürzter Haaser
Der ÖSV hat mittlerweile ein Update herausgegeben. So geht es der in Soldeu zu Sturz gekommenen Österreicherin:
Ricarda Haaser bleibt das Verletzungspech treu.
Die Tirolerin stürzt beim Super G in Soldeu schwer. Sie wird mit einem Akia von der Piste abtransportiert. Im Zielbereich folgte eine längere Behandlung durch den ÖSV-Teamarzt.
Der Skiverband hat nach einer Röntgenuntersuchung mittlerweile die erste Diagnose bekanntgegeben. Haaser zog sich eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs zu. Die 32-Jährige wird nach Österreich überstellt.
Haaser gab erst kurz vor den Olympischen Spielen ihr Comeback nach Kreuzbandriss aus dem WM-Super G 2025 in Saalbach.