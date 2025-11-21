NEWS

Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Ski-Weltcup Gurgl 2025 live: So siehst du die Slaloms LIVE. Die Infos zu den TV-Übertragungen und LIVE-Streams am Weltcup-Wochenende:

Foto: © GEPA
Der Skiweltcup gastiert an diesem Wochenende wieder im Ötztal.

Am 22. und 23. November 2025 trifft sich die Slalom-Elite in Gurgl. Nach dem Auftakt in Sölden folgen nun zwei hochkarätige Rennen – und die Fans können live dabei sein, egal ob vor Ort oder bequem von zu Hause.

So siehst du die beiden Slaloms live im TV und LIVE-Stream:

Slaloms LIVE bei ORF1 und ORF On

ORF1 überträgt beide Rennen wie gewohnt. Die Vorberichterstattung zum 1. Durchgang startet um 10 Uhr, die Übertragung der 2. Durchgänge beginnt um 13:10 Uhr.

  • Samstag (Herren): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr

  • Sonntag (Damen): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr

Auf ORF On sind die Rennen zudem im LIVE-Stream zusehen. Die 1. Durchgänge werden dabei jeweils in kompletter Länge gezeigt.

TV-Übertragungen in Deutschland

Eurosport und ARD übertragen die Slaloms ebenfalls.

  • ARD:

    • Samstag: ab 10:25 Uhr (1. Lauf) & ab 13:40 Uhr (2. Lauf)

    • Sonntag: ab 10:25 Uhr (1. Lauf) & ab 13:30 Uhr (2. Lauf)

  • Eurosport 1:

    • Samstag: ab 10:15 Uhr (1. Lauf) & ab 13:15 Uhr (2. Lauf)

    • Sonntag: ab 10:15 Uhr (1. Lauf) & ab 13:15 Uhr (2. Lauf)

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

US-Ski-Hoffnung fällt mit Schienbeinbruch aus

"Müssen zulegen" - ÖSV-Slalom-Asse mit Ansage vor Gurgl

Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Schwerer Trainingssturz! Sorgen um Lara Gut-Behrami

