Der Skiweltcup gastiert an diesem Wochenende wieder im Ötztal.

Am 22. und 23. November 2025 trifft sich die Slalom-Elite in Gurgl. Nach dem Auftakt in Sölden folgen nun zwei hochkarätige Rennen – und die Fans können live dabei sein, egal ob vor Ort oder bequem von zu Hause.

So siehst du die beiden Slaloms live im TV und LIVE-Stream:

Slaloms LIVE bei ORF1 und ORF On

ORF1 überträgt beide Rennen wie gewohnt. Die Vorberichterstattung zum 1. Durchgang startet um 10 Uhr, die Übertragung der 2. Durchgänge beginnt um 13:10 Uhr.

Samstag (Herren): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr

Sonntag (Damen): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr

Auf ORF On sind die Rennen zudem im LIVE-Stream zusehen. Die 1. Durchgänge werden dabei jeweils in kompletter Länge gezeigt.

TV-Übertragungen in Deutschland

Eurosport und ARD übertragen die Slaloms ebenfalls.