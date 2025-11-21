Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream
Ski-Weltcup Gurgl 2025 live: So siehst du die Slaloms LIVE. Die Infos zu den TV-Übertragungen und LIVE-Streams am Weltcup-Wochenende:
Der Skiweltcup gastiert an diesem Wochenende wieder im Ötztal.
Am 22. und 23. November 2025 trifft sich die Slalom-Elite in Gurgl. Nach dem Auftakt in Sölden folgen nun zwei hochkarätige Rennen – und die Fans können live dabei sein, egal ob vor Ort oder bequem von zu Hause.
So siehst du die beiden Slaloms live im TV und LIVE-Stream:
Slaloms LIVE bei ORF1 und ORF On
ORF1 überträgt beide Rennen wie gewohnt. Die Vorberichterstattung zum 1. Durchgang startet um 10 Uhr, die Übertragung der 2. Durchgänge beginnt um 13:10 Uhr.
Samstag (Herren): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr
Sonntag (Damen): ab 10:00 Uhr & 13:10 Uhr
Auf ORF On sind die Rennen zudem im LIVE-Stream zusehen. Die 1. Durchgänge werden dabei jeweils in kompletter Länge gezeigt.
TV-Übertragungen in Deutschland
Eurosport und ARD übertragen die Slaloms ebenfalls.
ARD:
Samstag: ab 10:25 Uhr (1. Lauf) & ab 13:40 Uhr (2. Lauf)
Sonntag: ab 10:25 Uhr (1. Lauf) & ab 13:30 Uhr (2. Lauf)
Eurosport 1:
Samstag: ab 10:15 Uhr (1. Lauf) & ab 13:15 Uhr (2. Lauf)
Sonntag: ab 10:15 Uhr (1. Lauf) & ab 13:15 Uhr (2. Lauf)