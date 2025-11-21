Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Zeitplan – die Startzeiten
Samstag, 22. November – Herren-Slalom
1. Durchgang: 10:30 Uhr
2.Durchgang: 13:30 Uhr
Sonntag, 23. November – Damen-Slalom
1. Durchgang: 10:30 Uhr
2.Durchgang: 13:30 Uhr
Gurgl-Historie im Ski-Weltcup
Seit 2023 ist Gurgl Weltcup-Schauplatz. Gleich beim Debüt gab es einen historischen Moment in rot-weiß-rot: ÖSV-Dreifachsieg durch Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt. 2024 blieb das Podest bei den Frauen, wie auch bei den Männern ohne österreichische Beteiligung.
Die bisherigen Ergebnisse in Gurgl
Jahr
Rennen
1.
2.
3.
ÖSV
2024
Männer
Noel (FRA)
Jakobsen (SWE)
Mcgrath (NOR)
9. Gstrein
2024
Frauen
Shiffrin (USA)
Colturi (ALB)
Rast (SUI)
7. Liensberger
2023
Männer
Feller (AUT)
Schwarz (AUT)
Matt (AUT)
ÖSV-Aufgebote für Gurgl
Damen:
Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe
Herren:
Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz, Joshua Sturm
Anreise & Zugang – kompakt für Fans
Am einfachsten kommst du mit Skiausrüstung ins Zielgelände:
Empfehlung: Hochgurglbahn + Große Karbahn, dann über Piste Nr. 41 direkt zum Event.
Auch ohne Ski ist die Anreise möglich:
Hochgurglbahn bis Mittelstation, weiter mit Shuttlebus zum Top Mountain Crosspoint (10–15 Min. Fußweg).
Parkplätze: Begrenzte, kostenlose Plätze an der Talstation Hochgurglbahn.
Shuttlebusse: Regelmäßige Verbindungen aus Sölden und Obergurgl.
