Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Alle Infos zu den Ski-Weltcup-Slaloms in Gurgl vom 21.–23. November 2025: Zeitplan, ÖSV-Aufgebot und Tipps für Fans vor Ort. Jetzt mehr erfahren!

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Nach dem spektakulären Auftakt in Sölden steht das Ötztal erneut im Rampenlicht.

Gurgl ist vom 21. bis 23. November 2025 Gastgeber für zwei packende Slalom-Rennen im Rahmen des FIS Ski-Weltcups. Hier findest du alle wichtigen Infos für Fans und Besucher.

Zeitplan – die Startzeiten

Samstag, 22. November – Herren-Slalom

  • 1. Durchgang: 10:30 Uhr

  • 2.Durchgang: 13:30 Uhr

  • LIVE-Ticker zum Slalom der Herren>>>

Sonntag, 23. November – Damen-Slalom

  • 1. Durchgang: 10:30 Uhr

  • 2.Durchgang: 13:30 Uhr

  • LIVE-Ticker zum Slalom der Damen>>>

Der komplette Zeitplan für das Weltcup-Wochenende>>>

Gurgl-Historie im Ski-Weltcup

Seit 2023 ist Gurgl Weltcup-Schauplatz. Gleich beim Debüt gab es einen historischen Moment in rot-weiß-rot: ÖSV-Dreifachsieg durch Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt. 2024 blieb das Podest bei den Frauen, wie auch bei den Männern ohne österreichische Beteiligung.

Die bisherigen Ergebnisse in Gurgl

Jahr

Rennen

1.

2.

3.

ÖSV

2024

Männer

Noel (FRA)

Jakobsen (SWE)

Mcgrath (NOR)

9. Gstrein

2024

Frauen

Shiffrin (USA)

Colturi (ALB)

Rast (SUI)

7. Liensberger

2023

Männer

Feller (AUT)

Schwarz (AUT)

Matt (AUT)

Historisch! Die ÖSV-Dreifachsiege in Männer-Slaloms

Slideshow starten

7 Bilder

ÖSV-Aufgebote für Gurgl

Damen:
Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe

Herren:
Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz, Joshua Sturm

Anreise & Zugang – kompakt für Fans

Am einfachsten kommst du mit Skiausrüstung ins Zielgelände:

  • Empfehlung: Hochgurglbahn + Große Karbahn, dann über Piste Nr. 41 direkt zum Event.

Auch ohne Ski ist die Anreise möglich:

  • Hochgurglbahn bis Mittelstation, weiter mit Shuttlebus zum Top Mountain Crosspoint (10–15 Min. Fußweg).

  • Parkplätze: Begrenzte, kostenlose Plätze an der Talstation Hochgurglbahn.

  • Shuttlebusse: Regelmäßige Verbindungen aus Sölden und Obergurgl.

Alle Details zur Anreise zu den Gurgl-Rennen>>>

