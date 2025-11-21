Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Nach dem spektakulären Auftakt in Sölden steht das Ötztal erneut im Rampenlicht.

Gurgl ist vom 21. bis 23. November 2025 Gastgeber für zwei packende Slalom-Rennen im Rahmen des FIS Ski-Weltcups. Hier findest du alle wichtigen Infos für Fans und Besucher.