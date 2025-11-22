Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets CBJ
Nach Overtime
4:3
0:1 , 1:1 , 2:1
  • Lucas Raymond
  • Ben Chiarot
  • Moritz Seider
  • Alex DeBrincat
  • Adam Fantilli
  • Miles Wood
  • Zach Werenski
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel

Die Red Wings setzen sich nach Overtime gegen Columbus durch.

Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Mit einem Sieg seiner Detroit Red Wings hat Marco Kasper sein 100. Spiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL feiern können.

Die Red Wings machten am Samstag im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets einen Zwei-Tore-Rückstand wett und gewannen 4:3 nach Verlängerung.

Der Kärntner Stürmer kam in einer Linie mit Andrew Copp und James van Riemsdyk zum Einsatz, konnte seine Punkteflaute aber nicht beenden und ist seit elf Spielen ohne Scorerpunkt. Seine Eiszeit betrug 11:54 Minuten.

Die Entscheidung fällt in der Overtime

Adam Fantilli brachte die Gäste in doppelter Überzahl in Führung (14.). Zu Beginn des Mitteldrittels gelang Lucas Raymond der Ausgleich (21.), aber nur 18 Sekunden später fälschte Miles Wood einen Schuss herrlich zur neuerlichen Columbus-Führung ab.

Zach Werenski erhöhte auf 3:1 (49.), ehe Detroit das Comeback startete. Nach dem Anschlusstreffer von Ben Chiarot (51.) hielt Torhüter Cam Talbot die Red Wings bei einem Unterzahl-Konter von Sean Monahan im Spiel, wenige Sekunden später traf Moritz Seider zum Ausgleich (54.). In der Overtime traf Alex DeBrincat für den Tabellenführer der Atlantic Division.

Tabellen der NHL>>>

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

NHL
11
NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

NHL
6
Pioneers verlieren gegen Ferencvaros, behalten die "Rote Laterne"

Pioneers verlieren gegen Ferencvaros, behalten die "Rote Laterne"

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Skispringen
3
Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Eishockey NHL Marco Kasper Columbus Blue Jackets Detroit Red Wings Hockey James van Riemsdyk Sean Monahan Atlantic Division Cam Talbot Moritz Seider Wintersport National Hockey League