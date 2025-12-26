Am Samstag steht der fünfte Riesentorlauf der Saison der Frauen am Semmering am Programm.

Die Startzeit des ersten Duchgangs ist 10:00 Uhr - alle Infos im LIVE-Ticker >>>.

Schlagen die ÖSV-Damen wieder zu?

Im Duell um die Riesentorlauf-Wertung möchte Julia Scheib ein weiteres Ausrufezeichen setzen, um die Lücke zur Riesenslalom-Führenden Alice Robinson weiter zu schließen.

Den letzten Riesentorlauf in Tremblant konnte Julia Scheib für sich entscheiden. Die weiteren ÖSV-Läuferinnen landeten nicht unter den besten Zehn.

Die wichtigsten Startnummern im Überblick

Julia Scheib eröffnet das Rennen mit Startnummer eins. Die Führende im Riesenslalom, Alice Robinson, startet mit der Nummer sechs, unmittelbar dahinter Zrinka Ljutic.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen gehen erst später ins Rennen. Katharina Liensberger beginnt mit Nummer 18, danach startet Stephanie Brunner mit Nummer 22.

Ricarda Haaser gibt nach zehn Monaten Verletzungspause ihr Comeback. Sie fährt als 28. Franziska Gritsch folgt mit der Nummer 30, Nina Astner mit 32. Victoria Olivier startet mit 42, Viktoria Bürgler mit 50 und Elener Riederer mit der 56. Valentia Rings-Wanner komplettiert die ÖSV-Starterinnen mit Nummer 60.