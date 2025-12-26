ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

LAOLA1: Es macht den Eindruck, als würdest du am Start stehen und davon überzeugt sein, dass du schnell bist. Ist das der Unterschied zwischen guten Athletinnen und Siegläuferinnen?

Scheib: Ja, vielleicht. Ich weiß momentan, dass mein Grundspeed gut ist und ich stabil fahre und nichts "besonderes" machen muss. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber vom Mindset her fahre ich da - das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben - teilweise schon um mein Leben. Ich muss immer schauen, dass ich pushe und attackiere. Ich kann mir nichts erlauben, darf nicht zurückschrauben. Ich muss alles sehr exakt fahren, auch von der Linie her. Ich muss es einfach ein bisschen rauskitzeln, sonst ist die Alice Robinson schneller. (lacht)

LAOLA1: Du hast in deiner Karriere schon viel erlebt, auch schwierige Zeiten. Gab es einen Moment, in dem du deine Definition von Erfolg neu justieren musstest?

Scheib: In Zeiten der Verletzungen war der Sport weit weg. Da ist es ein Erfolg, wieder normal gehen zu können, ohne Schmerzen zu haben. Da war das Skifahren, oder am Stockerl zu stehen oder sogar zu gewinnen ganz weit weg. Aber je näher du dem wieder kommst, desto mehr kommt auch wieder das Gefühl, Rennen gewinnen zu wollen.

LAOLA1: Unterscheidet sich dein Umgang mit Niederlagen heute von dem zu Beginn deiner Karriere?

Scheib: Ja, ganz sicher. Da hat sich einiges getan. Als ich jünger war, habe ich Niederlagen viel krasser erlebt. Es hat auch viel länger – sogar zu lange - gedauert, sie zu verarbeiten. Ich wollte immer gewinnen, das ist mein Naturell, und Niederlagen haben mich früher immer extrem angezipft. Aber auch da muss man seine Erfahrungen machen, um zu wachsen. Jetzt zipft es mich auch an, wenn ich wie in Mont Tremblant ausfalle, aber es war dann so schnell abgehakt für mich. Ich habe mir den 2. Durchgang angeschaut und mich für die anderen ehrlich mitgefreut. Wenn du da haderst, brauchst du den ganzen Nachmittag nur unnötig viel Energie.