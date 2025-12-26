Trotz 0:2-Rückstand! Salzburg setzt sich bei den Pioneers durch

Der EC Red Bull Salzburg setzt sich in der 32. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem knappen 4:3-Overtime-Erfolg bei den Pioneers Vorarlberg durch.

Dabei dürfen sich die Pioneers über eine überraschende Pausenführung gegen den ICE-Serienchampion aus Salzburg freuen. Kevin Marcierzynski bringt die Pioneers nämlich mit 1:0 in Führung (12.).

Zudem erspielen sich die Vorarlberger nach einer Lewington-Behinderung und einem Robertson-Stockschlag (jeweils 23.) eine doppelte Überzahlchance. Dies nutzen die Feldkircher auch aus. Cole Gallant erhöht zur 2:0-Führung (24./PP2).

Salzburg schafft noch im Mittelabschnitt ein Comeback

Doch die "Eisbullen" melden sich mit einer offensiven Drangphase zurück und bejubeln einen Doppelschlag. Florian Baltram (32.) und Dennis Roberston (35.) sorgen für einen 2:2-Pausenstand. Obendrein besorgt Lucas Thaler nur 25 Sekunden nach dem Beginn des dritten Abschnitts die erste Führung der Salzburger (41.).

Nur drei Minuten danach bringt Collin Adams die Vorarlberger aber mit dem 3:3 wieder zurück in die Partie (44.). In der Folge sichern sich die Pioneers mit einem kollektiven Defensivverhalten einen Punktgewinn und sorgen für eine Overtime.

Thaler-Doppelpack sorgt für den Overtime-Sieg in Vorarlberg

Den Overtime-Sieg sichern sich aber letztlich die Gäste. Lucas Thaler netzt per Doppelpack zum 4:3 der Salzburger ein (62.).

Damit baut Salzburg seine Siegesserie auf nun sechs Erfolge am Stück aus. Hingegen bleiben die Vorarlberger trotz des Punktgewinns weiterhin klar mit einem Rückstand von elf Zählern hinter den Top-10-Platzierungen.

Bozen setzt Ljubljanas Abwärtstrend fort

Olimpija Ljubljana muss die dritte Niederlage in Folge hinnehmen und verliert im Kampf um die erweiterte Liga-Spitze immer mehr an Boden. Beim HC Bozen setzt es ein 1:4.

Bradley (20.), Pollock (37./PP) und Schneider (49./PP) stellen die Weichen für die Gastgeber, Polei (55.) kann nur verkürzen. McClure (59.) setzt den Schlusspunkt.

Bozen und auch Salzburg rücken dadurch auf einen Punkt an die noch viertplatzierten Slowenen heran.