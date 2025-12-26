Wichtiger Erfolg! 99ers feiern Overtime-Sieg gegen Linz

Die Graz99ers feiern am 32. Spieltag der win2day ICE Hockey League einen 4:3-Overtimeerfolg über die Black Wings Linz.

Dabei nutzen die Grazer schwere Fehler der Linzer im ersten Abschnitt gnadenlos aus. Josh Currie netzt nach einem Scheibenverlust der Black Wings trotz einer Unterzahlsituation per Shorthander zum 1:0 der 99ers ein (4./SH).

Zudem erhöht Chris Collins nach einem weiteren Puckverlust der Black Wings zur 2:0-Führung der Steirer (10.).

Black Wings finden in den Powerplays zurück in die Partie

Allerdings kommen die Linzer in Überzahl dank Niklas Würschl zum 1:2 wieder zurück in die Partie (14./PP). Doch Tim Harnisch erhöht im Mittelabschnitt zur erneuten Zwei-Tore-Führung der 99ers (28.).

Kurz vor der zweiten Pausensirene finden die Black Wings erneut in Überzahl durch Travis Barron den Anschluss zum 2:3 (39./PP).

Die 99ers versuchen daraufhin, die Führung etwas zu verwalten. Allerdings retten sich die Black Wings noch in die Overtime. Henrik Neubauer bugsiert die Scheibe vier Minuten vor der Sirene zum 3:3-Ausgleich ins Netz (57.).

Letztlich haben die Steirer in der Overtime den längeren Atem. Josh Currie wird dank eines Doppelpacks in der Overtime zum Matchwinner (65.).

Dadurch rücken die 99ers wieder zum ICE-Spitzenreiter aus Klagenfurt auf, haben drei Punkte Rückstand. Die Linzer bleiben hingegen außerhalb der Top-10-Ränge.

Pustertaler Schützenfest in Innsbruck

Der HC Pustertal deklassiert indes den HC Innsbruck deutlich mit einem 7:1-Auswärtserfolg.

Nach nur 81 Sekunden (!) bringt Rok Ticar die "Wölfe" mit 1:0 in Führung (2.). Daraufhin können die Tiroler den ersten Spielabschnitt offen gestalten, lassen aber drei Powerplays ungenützt.

Daraufhin sorgt Pustertal im Mittelabschnitt für glasklare Verhältnisse. Ein Dreierpack von Austin Rueschhoff (23., 39./PP1, 40./PP2) und zwei Treffer von Alex Iuerullo (26.) und Tommy Purdeller (33.) lassen die Tiroler verzweifeln.

Daraufhin trifft Gregory Di Tomaso zur 7:0-Gästeführung (41.), ehe Benjamin Corbeil zumindest der Ehrentreffer für die Tiroler gelingt (48.).

Daher bleiben die Tiroler am Tabellenende, hingegen festigen die "Wölfe" ihre Platzierung in den Top-6.