NEWS

Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Beim vierten Super-G der Saison mischen gleich fünf Österreicher unter den ersten zehn Startern mit.

Startliste für den Super-G der Männer in Livigno Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt aus der kurzen Weihnachtspause zurück. Im kleinen italienischen Livigno geht es am Samstag, dem 27.12., mit einem Super-G weiter (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Häfte der ersten zehn Fahrer sind Österreicher

Der Franzose Nils Allegre eröffnet das Rennen. Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky mit Startnummer drei ins Rennen, gleich nach ihm Marco Schwarz (4).

Unmittelbar nach dem Kanadier Alexander Cameron (5) geht der ÖSV-Dreier-Pack, bestehend aus Vincent Kriechmayr (6), Raphael Haaser (7) und Lukas Feurstein (8) an den Start. Marco Odermatt fährt als 15., mit Nummer 18 steht Daniel Hemetsberger am Start.

Weitere ÖSV-Läufer

Andreas Ploier (35), Vincent Wieser (39), Manuel Trainer (40) und Stefan Rieser (48) komplettieren das Feld der österreichischen Speed-Fahrer.

Die Startliste im Überblick:

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (ITA)
#18 - Peter Müller (SUI)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Gröden-Schlappe abgehakt: ÖSV-Speed-Team ist auf Revanche aus

Gröden-Schlappe abgehakt: ÖSV-Speed-Team ist auf Revanche aus

Ski Alpin
Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Ski Alpin
ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

Ski Alpin
Nächster italienischer Skifahrer muss Olympia-Traum begraben

Nächster italienischer Skifahrer muss Olympia-Traum begraben

Ski Alpin
16-jähriges Supertalent gibt Weltcupdebüt am Semmering

16-jähriges Supertalent gibt Weltcupdebüt am Semmering

Ski Alpin
22
ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband

ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband

Ski Alpin
Comeback von ÖSV-Läuferin am Semmering bestätigt

Comeback von ÖSV-Läuferin am Semmering bestätigt

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Stefan Babinsky Vincent Kriechmayr Livigno Marco Odermatt Raphael Haaser Lukas Feurstein Marco Schwarz