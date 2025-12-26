Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt aus der kurzen Weihnachtspause zurück. Im kleinen italienischen Livigno geht es am Samstag, dem 27.12., mit einem Super-G weiter (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Häfte der ersten zehn Fahrer sind Österreicher

Der Franzose Nils Allegre eröffnet das Rennen. Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky mit Startnummer drei ins Rennen, gleich nach ihm Marco Schwarz (4).

Unmittelbar nach dem Kanadier Alexander Cameron (5) geht der ÖSV-Dreier-Pack, bestehend aus Vincent Kriechmayr (6), Raphael Haaser (7) und Lukas Feurstein (8) an den Start. Marco Odermatt fährt als 15., mit Nummer 18 steht Daniel Hemetsberger am Start.

Weitere ÖSV-Läufer

Andreas Ploier (35), Vincent Wieser (39), Manuel Trainer (40) und Stefan Rieser (48) komplettieren das Feld der österreichischen Speed-Fahrer.