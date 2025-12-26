Manchester United siegt am Boxing Day knapp

Die einzige Partie am "Boxing Day" der Premier League bringt einen 1:0-Heimsieg von Manchester United über Newcastle United.

Ruben Amorims Elf entscheidet eine Partie, in der die Gäste zwar deutlich mehr Spielanteile haben, dank eines Treffers von Patrick Dorgu (24.) für sich. Dorgu nutzt die Gunst der Stunde

Die Anfangsphase ist zunächst von einer Verletzungsunterbrechung geprägt, da Newcastles Torhüter Aaron Ramsdale behandelt werden muss, glücklicherweise jedoch weiterspielen kann.

Die Hausherren verzeichnen durch Benjamin Sesko den ersten Warnschuss, der jedoch das Ziel verfehlt (11.). Wenig später macht es Patrick Dorgu besser: Nach einem abgewehrten Schuss von Matheus Cunha ist Dorgu zur Stelle und trifft zum 1:0 (24.). Der Treffer hält auch einer Überprüfung durch den Video-Assistenten stand.

Eddie Howes Truppe übernimmt in der Folge zunehmend die Kontrolle – am Ende stehen 66 Prozent Ballbesitz zu Buche – und erarbeitet sich zahlreiche Eckbälle, kann aus diesen Standardsituationen jedoch vor der Pause kein Kapital schlagen.

Aluminium-Pech und das Zittern bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie an Fahrt auf. Manchester United verpasst die Vorentscheidung nur um Haaresbreite, als ein Versuch von Sesko am Pfosten landet (60.).

Fast im Gegenzug haben die mitgereisten Fans aus Newcastle den Torschrei auf den Lippen, doch Lewis Hall trifft nur die Querlatte (62.). Kurz darauf sorgt eine weitere Szene für Spannung, als der Video-Assistent einen möglichen Elfmeter für die Gäste prüft, sich jedoch gegen einen Strafstoß entscheidet.

In der Schlussphase drängt Newcastle vehement auf den Ausgleich. Anthony Gordon verzieht knapp (67.) und der eingewechselte Joelinton scheitert kurz vor Abpfiff noch einmal mit einem Kopfball (90.), wodurch United den knappen Vorsprung über die Zeit bringt.

Vor den restlichen Partien des Spieltags liegt Manchester United auf dem fünften Rang, Newcastle ist Elfter.