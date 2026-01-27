NEWS

ÖSV-Fahrer beendet Karriere

Noah Geihseder setzt einen Schlussstrich. Das gibt er auf Instagram bekannt.

ÖSV-Fahrer beendet Karriere Foto: © GEPA
Noah Geihseder beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gibt der 24-Jährige auf Instagram bekannt.

"20 Jahre lang war dieser Sport mein Leben und hat meinen Alltag bestimmt. In dieser Zeit durfte ich unzählige wertvolle Erfahrungen sammeln, viele Länder bereisen und großartige Menschen kennenlernen."

Seit der Saison 2023/24 hat Geihseder seinen Kaderstatus beim ÖSV verloren und musste organisatorisch und finanziell selbst über die Runden kommen. Zuletzt war er nur mehr im FIS-Bereich am Start.

