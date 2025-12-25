Bundesliga-Legende heuert in Kitzbühel an

Michael Baur hat einen neuen Trainer-Job.

Wie der FC Kitzbühel vermeldet, hat man den 56-Jährigen als neuen Cheftrainer gewinnen können.

Für den ehemaligen Abwehrspieler ist es eine Rückkehr, war er doch bereits 2019/20 Trainer in Kitzbühel. Zur Winterpause befindet sich der FC Kitzbühel auf Rang elf der Regionalliga West.

Zuletzt war Baur in der AKA Tirol tätig. 2014/15 war er auch schon als Trainer in der Bundesliga aktiv, damals führte er den SV Grödig auf Platz acht.

Als Spieler bestritt der ehemalige Verteidiger 566 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Einzig Heribert Weber (573) hat mehr vorzuweisen.