NEWS

Bundesliga-Legende heuert in Kitzbühel an

Regionalligist FC Kitzbühel stellt zu Weihnachten Michael Baur als neuen Cheftrainer vor.

Bundesliga-Legende heuert in Kitzbühel an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Michael Baur hat einen neuen Trainer-Job.

Wie der FC Kitzbühel vermeldet, hat man den 56-Jährigen als neuen Cheftrainer gewinnen können.

Für den ehemaligen Abwehrspieler ist es eine Rückkehr, war er doch bereits 2019/20 Trainer in Kitzbühel. Zur Winterpause befindet sich der FC Kitzbühel auf Rang elf der Regionalliga West.

Zuletzt war Baur in der AKA Tirol tätig. 2014/15 war er auch schon als Trainer in der Bundesliga aktiv, damals führte er den SV Grödig auf Platz acht.

Als Spieler bestritt der ehemalige Verteidiger 566 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Einzig Heribert Weber (573) hat mehr vorzuweisen.

Die ältesten Bundesliga-Torschützen der letzten 50 Jahre

#20 - Mario Haas (SK Sturm Graz)
#19 - Premysl Bicovsky (VfB Mödling)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Rund eine Million Ablöse für Senft? Das sagt Ried-Präsident

Rund eine Million Ablöse für Senft? Das sagt Ried-Präsident

Bundesliga
36
Mann-Nachfolge: Hannover 96 holt großen Namen

Mann-Nachfolge: Hannover 96 holt großen Namen

International
7
Ex-England-Legionär unterschreibt beim Wiener Sport-Club

Ex-England-Legionär unterschreibt beim Wiener Sport-Club

Regionalligen
13
Österreichs WM-Gegner Algerien startet erfolgreich in Afrika Cup

Österreichs WM-Gegner Algerien startet erfolgreich in Afrika Cup

Fußball
Red Bull Salzburg hat den Schröder-Nachfolger gefunden

Red Bull Salzburg hat den Schröder-Nachfolger gefunden

Bundesliga
82
WSG-Hartberg-Causa geht in nächste Instanz

WSG-Hartberg-Causa geht in nächste Instanz

Bundesliga
33
Ex-Tourneesieger aus Kader gestrichen

Ex-Tourneesieger aus Kader gestrichen

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Fußball Regionalliga Michael Baur FC Kitzbühel Regionalliga West