Ski LIVE – RTL in Spindlermühle: Das Ergebnis

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski LIVE: Julia Scheib jagt in Spindlermühle die Vorentscheidung im Weltcup! Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Stand im Riesentorlauf hier
Spannung im Kampf um die RTL-Kugel! Das große Highlight steigt natürlich in Kitzbühel. Aber für den ÖSV ist der Riesentorlauf in Spindlermühle hoch spannend.
Julia Scheib startet als große Favoritin und könnte sich bereits die kleine Kristallkugel sichern. LIVE-Ticker>>>
Die Dominanz von Julia Scheib in dieser Saison ist beachtlich: Mit vier Siegen in sieben Riesentorläufen hat sich die Steirerin ein Polster von 139 Punkten erarbeitet.
Zwar ist ein vorzeitiger Gewinn der Kristallkugel heute eher ein rechnerisches Szenario, aber die Tür steht offen: Sollte Scheib ihren Vorsprung nach dem heutigen Rennen auf über 200 Punkte ausbauen, wäre ihr die kleine Kugel nicht mehr zu nehmen. Aktuell hat sie 139 Punkte Vorsprung.
Als erste Herausforderin gilt die Schweizerin Camille Rast, die zuletzt mit starken Leistungen aufzeigte. Kann Scheib ihren Vorsprung halten oder rückt die Konkurrenz vor dem Finale noch einmal näher?
Riesentorlauf Damen (1. Durchgang): 10:00 Uhr (MEZ)
Abfahrt Herren (Kitzbühel): 11:30 Uhr (MEZ)
Riesentorlauf Damen (Finale): 13:00 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten RTL im Minutentakt: Wer bändigt den Hang in Tschechien am besten?
