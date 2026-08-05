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Baby? Brignone will Mama werden

Die zweifache Ski-Olympiasiegerin wird noch eine Saison im Weltcup dranhängen - ist danach die Familienplanung dran?

Baby? Brignone will Mama werden Foto: © IMAGO / Italy Photo Press
Textquelle: © LAOLA1
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Federica Brignone wagt 2026/27 nochmal einen Angriff im Alpinen Skiweltcup.

Das hat der italienische Skiverband diese Woche bestätigt >>>

Womöglich könnte es Brignones letzte sein. Die 36-jährige Skifahrerin, die 2026 ein absolutes Traum-Comeback bei den Olympischen Spielen feierte und Gold im Super-G sowie im Riesentorlauf holte, hat nämlich nach wie vor mit ständigen Schmerzen zu kämpfen.

"Mein Körper wird sich nie komplett davon erholen", erklärte sie im Juli der "L'Equipe". Hintergrund ist der schwere Sturz bei den italienischen Meisterschaften 2025, bei dem sie sich komplizierte Brüche am Schienbein und Wadenbein sowie einen Kreuzbandriss zuzog.

Mama zu werden, ist großer Traum

Kurz vor dem Ende der aktiven Karriere richtet sich der Blick der routinierten Skifahrerin allmählich auf die Familienplanung.

"Mama zu werden, ist einer meiner größten Träume", erklärt sie im Gespräch mit der "Corriere della Sera".

Überstürzt werde der Prozess allerdings nicht: "Es ist unmöglich, Mama zu werden, solange ich noch Athletin bin."

Beziehungs-Leak "nervt mich auch heute noch"

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Brignone und Mbaye bei der Laureus-Gala 2026
Foto: ©IMAGO / Alberto Gardin

Keine Rolle in ihren Plänen spiele eine Hochzeit, die nicht zu ihren "Träumen" zähle. Ob das Freund James Mbaye auch gerne hört?

Die Beziehung mit dem Ex-Basketballer und Model ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. "Jemand hat sich nicht um seinen eigenen Kram gekümmert, und das nervt mich auch heute noch", zeigt sich die Italienerin verärgert über den Leak ihrer Beziehung.

Wenn es nach ihr geht, werde von ihrem Privatleben nicht viel in die Öffentlichkeit dringen: "Ich bin und bleibe reserviert: Über James und mich wird keiner etwas erfahren."

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