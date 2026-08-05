Baby? Brignone will Mama werden

Keine Rolle in ihren Plänen spiele eine Hochzeit, die nicht zu ihren "Träumen" zähle. Ob das Freund James Mbaye auch gerne hört?
Die Beziehung mit dem Ex-Basketballer und Model ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. "Jemand hat sich nicht um seinen eigenen Kram gekümmert, und das nervt mich auch heute noch", zeigt sich die Italienerin verärgert über den Leak ihrer Beziehung.
Wenn es nach ihr geht, werde von ihrem Privatleben nicht viel in die Öffentlichkeit dringen: "Ich bin und bleibe reserviert: Über James und mich wird keiner etwas erfahren."