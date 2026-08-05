Baby? Brignone will Mama werden

Federica Brignone wagt 2026/27 nochmal einen Angriff im Alpinen Skiweltcup.

Das hat der italienische Skiverband diese Woche bestätigt >>>

Womöglich könnte es Brignones letzte sein. Die 36-jährige Skifahrerin, die 2026 ein absolutes Traum-Comeback bei den Olympischen Spielen feierte und Gold im Super-G sowie im Riesentorlauf holte, hat nämlich nach wie vor mit ständigen Schmerzen zu kämpfen.

"Mein Körper wird sich nie komplett davon erholen", erklärte sie im Juli der "L'Equipe". Hintergrund ist der schwere Sturz bei den italienischen Meisterschaften 2025, bei dem sie sich komplizierte Brüche am Schienbein und Wadenbein sowie einen Kreuzbandriss zuzog.

Mama zu werden, ist großer Traum

Kurz vor dem Ende der aktiven Karriere richtet sich der Blick der routinierten Skifahrerin allmählich auf die Familienplanung.

"Mama zu werden, ist einer meiner größten Träume", erklärt sie im Gespräch mit der "Corriere della Sera".

Überstürzt werde der Prozess allerdings nicht: "Es ist unmöglich, Mama zu werden, solange ich noch Athletin bin."